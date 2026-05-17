水野美紀、芸能界の“暗黙のルール”告白「絶対ダメ」 共演者のエピソードに「怖くて震えました」の声も
俳優の水野美紀が、17日までに更新されたYouTube「水野美紀の映画生活」の動画で、“芸能界 暗黙のルール”について語った。
【動画】水野美紀、芸能界の“暗黙のルール”を語る
後輩俳優・福澤重文から「芸能界という華々しい世界に長年いて、いろんな経験をされていると思うんですけども、女優同士がうまくいくための暗黙のルールみたいなものはありますか？」と聞かれ、水野は「あります」と即答。
その中でも「業界ならでは」のこととしてスケッチブックに記したのは「差し入れかぶり」だった。
水野は「先輩と同じものを差し入れる。もしくは、先輩よりちょっと映えるものを差し入れるとか、値段の張るものを差し入れたりとかは絶対ダメ。それによってその先輩が『ちょっと』とはならないですけど、なかなか。でも、もしそれが並んでたら、まわりの人は皆『あーやっちゃってんな』と思いながらそれを見るから」と指摘。
自身が現場に弁当を差し入れる際も「確認しますね」と言い、「（先輩が）どこのお弁当を差し入れる予定があって、その先、私も弁当を差し入れるけど、先輩の弁当よりちょっとランクの低いものを…。それは気をつかいます」と語った。
対して、福澤は「つい最近あったんですよ、そういうのを目の当たりにして」と切り出し、「若い男の子でイケメンさん」が、主演俳優と同じ日により高いものを差し入れ、「これ代官山のなんとかでめっちゃいいやつなんですよ」と言っていたという。それを見たベテラン俳優が「あの子はなんかあれだな、自分のことをキムタクと思ってるのかな？」と漏らしていたことも明かした。
このトークに対して「芸能界の裏話、とっても興味深かったです。また聞いてみたいです」「芸能界の上下関係って大変だなぁ」「重文さんのイケメンさんのお話怖くて震えました」など、多数のコメントが寄せられている。
【動画】水野美紀、芸能界の“暗黙のルール”を語る
後輩俳優・福澤重文から「芸能界という華々しい世界に長年いて、いろんな経験をされていると思うんですけども、女優同士がうまくいくための暗黙のルールみたいなものはありますか？」と聞かれ、水野は「あります」と即答。
その中でも「業界ならでは」のこととしてスケッチブックに記したのは「差し入れかぶり」だった。
自身が現場に弁当を差し入れる際も「確認しますね」と言い、「（先輩が）どこのお弁当を差し入れる予定があって、その先、私も弁当を差し入れるけど、先輩の弁当よりちょっとランクの低いものを…。それは気をつかいます」と語った。
対して、福澤は「つい最近あったんですよ、そういうのを目の当たりにして」と切り出し、「若い男の子でイケメンさん」が、主演俳優と同じ日により高いものを差し入れ、「これ代官山のなんとかでめっちゃいいやつなんですよ」と言っていたという。それを見たベテラン俳優が「あの子はなんかあれだな、自分のことをキムタクと思ってるのかな？」と漏らしていたことも明かした。
このトークに対して「芸能界の裏話、とっても興味深かったです。また聞いてみたいです」「芸能界の上下関係って大変だなぁ」「重文さんのイケメンさんのお話怖くて震えました」など、多数のコメントが寄せられている。