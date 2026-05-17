サッカーの本田圭佑が１７日、川崎市内で行われた「４ｖ４ ＫＩＣＫＯＦＦ ２０２６ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ａｕ」に出席し、北中米３カ国Ｗ杯のメンバーに選出された盟友の長友佑都（ＦＣ東京）に賛辞をおくった。

催し後の取材で話題を振られ、「すごいことだと思うんですよね。５回目ですか。日本人初ですよ。世界的に見ても今いないなかで、そこに関しては刺激というよりは尊敬です」と固った。

長友の役割として、「ピッチ上よりは、もしかしたらピッチ外の役割が大きいかもしれない」と分析した上で、Ｗ杯という舞台では流れやチームの雰囲気・状態が「状況状況によって、みなさんが思っている以上に、生き物のように、体調のように変化します」と指摘。「佑都の役割はそこで森保さんの見えない部分をつなぎ合わせていくことなんじゃないかなと思います」と期待した。

代表に向けては「選手たちは多分てっぺんを目指して準備していると思うので、いろいろメンバー選出にはケガ人がいたりとか、いろいろ思っていたところも思ってなかったところもあるのかなと思うんですけど、決まった以上は一丸となって、現場のスタッフや選手だけでなく、僕らもやれることを考えてサポートしたいなと思います」と、語った。