【漢字クロスワードパズル】1分間の脳トレに！ □に入る漢字は？ 住まいにまつわる言葉がヒント
思考力と語彙力が試される「漢字クロスワードパズル」の時間です！
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
・貸□
・借□
・□賃
・□族
ヒント：安らぎを求める「暮らしの場所」や、そこで共に過ごす大切な人々のつながりを指す一字です。
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▼解説
空欄に「家」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・貸家（かしや）
・借家（しゃくや）
・家賃（やちん）
・家族（かぞく）
今回の正解は、私たちの生活の拠点である「家」という漢字でした。特に「家族」や「家賃」は、日々の暮らしにおいて切っても切れない関係にある言葉ですね。また、「貸家」や「借家」も住まいを探す際などによく目にする熟語です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。
問題：□に入る漢字は？次の4つの熟語が成立するように、空欄に入る漢字を一文字考えてみましょう。
・貸□
・借□
・□賃
・□族
ヒント：安らぎを求める「暮らしの場所」や、そこで共に過ごす大切な人々のつながりを指す一字です。
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正解：「家」正解は「家」でした。
▼解説
空欄に「家」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。
・貸家（かしや）
・借家（しゃくや）
・家賃（やちん）
・家族（かぞく）
今回の正解は、私たちの生活の拠点である「家」という漢字でした。特に「家族」や「家賃」は、日々の暮らしにおいて切っても切れない関係にある言葉ですね。また、「貸家」や「借家」も住まいを探す際などによく目にする熟語です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)