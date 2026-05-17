ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、「ＪＡＰＡＮ ＸＶ大分合宿」（５月１８日～２７日）に参加するメンバー３３人（追加召集１人を含む）を発表しました。

この合宿はＪＡＰＡＮ ＸＶから選抜された選手が日本選抜として出場するホンコン・チャイナ選抜との強化試合（５月２２日・２９日）を前に行われます。

新進気鋭の選手がリーグワンから参加 同志社大・中谷陸人など学生からは１０選手

今回参加するメンバーは、リーグワンのプレーオフや入替戦に参加しない選手および、育成プロジェクト「ＪＡＰＡＮ ＴＡＲＥＮＴ ＳＱＵＡＤプログラム」を経て将来のＪＡＰＡＮ候補として期待を寄せるＦＷ１８人・ＢＫ１５人の選手たち。

リーグワンからは、静岡ブルーレヴズの北村瞬太郎選手、横浜キヤノンイーグルスの武藤航生選手など新進気鋭の選手たちが、学生からはＵ２３日本代表のオーストラリア遠征に主将として参加した中谷陸人選手（同志社大）など１０人が選出されました。

活動停止中のエディー・ジョーンズＨＣに代わって指揮をとるニール・ハットリーＨＣ代理の指導のもと、期待を集める選手たちがどのような進化した姿を見せてくれるのか注目です。

「ＪＡＰＡＮ ＸＶ大分合宿」参加メンバー

＜ＦＷ＞

ＰＲ１ 大塚壮二郎（関西学院大学）

ＰＲ１ 平野叶翔（三重ホンダヒート）

ＰＲ１ 山下憲太（静岡ブルーレヴズ）

ＨＯ 荒川駿（同志社大学）

ＨＯ 作田駿介（静岡ブルーレヴズ）

ＨＯ 肥田晃季（三重ホンダヒート）

ＰＲ３ 稲場巧（静岡ブルーレヴズ）

ＰＲ３ 星野克之（三重ホンダヒート）

ＰＲ３ タウファ・ラトゥ（トヨタヴェルブリッツ）

ＬＯ 小池隆成（トヨタヴェルブリッツ）

ＬＯ 久保克斗（横浜キヤノンイーグルス）

ＬＯ アイザイア・マプスア（トヨタヴェルブリッツ）

ＦＬ マルジーン・イラウア（静岡ブルーレヴズ）

ＦＬ 古川聖人（横浜キヤノンイーグルス）

ＦＬ 村田陣悟（トヨタヴェルブリッツ）＊

ＦＬ 山内滉太（法政大学）

ＦＬ アセリ・マシヴォウ（三重ホンダヒート）

ＮＯ８ 中谷陸人（同志社大学）

＜ＢＫ＞

ＳＨ 北村瞬太郎（静岡ブルーレヴズ）

ＳＨ 北條拓郎（三重ホンダヒート）

ＳＨ 渡邊晴斗（近畿大学）

ＳＯ 伊藤龍之介（明治大学）

ＳＯ 北原璃久（三重ホンダヒート）

ＳＯ 小村真也（トヨタヴェルブリッツ）

ＣＴＢ 岡粼颯馬（静岡ブルーレヴズ）

ＣＴＢ 佐藤楓斗（帝京大学）

ＣＴＢ 李智寿（朝鮮大学校）

ＷＴＢ 海老澤琥珀（明治大学）

ＷＴＢ 武藤航生（横浜キヤノンイーグルス）

ＷＴＢ 山口楓斗（静岡ブルーレヴズ）

ＷＴＢ 山下楽平（三重ホンダヒート）

ＦＢ サム・グリーン（静岡ブルーレヴズ）

ＦＢ 竹之下仁吾（明治大学）

＊追加召集選手

「ＪＡＰＡＮ ＸＶ大分合宿」日程・会場

日程：５月１８日（月）～５月２７日（水）

会場：実相寺多目的グラウンド（別府市）

試合予定

▼５月２２日（金）午後５時ＫＯ

日本選抜 vs ホンコン・チャイナ選抜

大分スポーツ公園クラサスサッカー・ラグビー場（大分市）

▼５月２９日（金）午前１０時３０分ＫＯ

日本選抜 vs ホンコン・チャイナ選抜

ＪＡＰＡＮ ＢＡＳＥ（福岡市）

▼５月３１日（土）午後３時ＫＯ

ＪＡＰＡＮ ＸＶ vs ホンコン・チャイナ代表

豊後企画フィールド（大分市）