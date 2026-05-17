キューバの首都ハバナで行われたメーデーの集会で、人々が巨大なキューバ国旗を掲げて行進する様子＝5月1日/Claudia Daut/Reuters

キューバ・ハバナ（CNN）数日前、CNNハバナ支局の入るビルの管理人が、緊急の用件で我々のドアをノックした。管理人の女性が知りたがっていたのは、米国による「差し迫った」侵攻の間も仕事に来るのか、ということだった。

米政権によるキューバへの激しい圧力は既に、日常生活の中でひしひしと感じられていた。米国の石油禁輸措置が続く中、オフィスでは1日に何度も停電が起きる。悪化する経済危機の影響で、ビルの発電機の燃料はおろか、トイレットペーパーさえ不足している状況だ。私は毎日、ロビーに置かれた巨大な人工クリスマスツリーの前を通り過ぎているが、誰ひとり片付けようとしない。

だがビルの管理人は今回、私に「上からの指示」があったと告げた。市内のあらゆるオフィスビルと同様に、このビルも国が所有しており、帝国主義者の攻撃に備えて計画を立てるよう命じられたのだという。要するに、米国の攻撃のことだ。（トランプ政権はキューバでの軍事作戦を計画しているとは述べていない）

キューバ人はあまりに長く米国の軍事行動の脅威にさらされて生活してきたため、侵攻はもはやブラックジョークの一部になっている。「クアンド・ビエネン・ロス・アメリカーノス」（米国人がやって来る時）というのはキューバ人特有のブラックユーモアを交えた表現で、数え切れないほどある長年の問題もいつの日か解決されるはず、程度の意味で使われる。

キューバでは今、どういった形であれ米国人がやって来るようだとの観測が現実味を帯びつつある。

CIAがキューバに到来

米中央情報局（CIA）のラトクリフ長官が今週、「米国」の国名が記された目立つ航空機でハバナを訪問したことは、多くのキューバ人に深い衝撃をもって受け止められた。緊張が臨界点に達しつつあることを示す、これまでで最も明白な兆候だ。

米国がキューバ政府にとって「悪の帝国」なら、CIA長官は堕天使ルシファーそのものだろう。CIAは1960年代、爆発する葉巻や毒を仕込んだ潜水服でフィデル・カストロ元国家評議会議長を暗殺する荒唐無稽な策略を練った機関だ。

キューバには、CIAによる反革命の悪行を展示することに特化した博物館も存在する。

CIAが公開した写真には、窓に遮光カーテンが引かれ、長いテーブルに奇妙なほど多くの花が飾られた儀礼用の部屋で、不機嫌な面持ちのキューバ情報機関幹部が米国側の関係者を出迎える様子が写っていた。ラトクリフ氏を除き、米情報機関員の顔は身元を隠すためにぼかされている。

「歴史の皮肉の極みだ」。キューバに関する共著があるピーター・コーンブルー氏は、CIA長官による突然のキューバ訪問をこう評した。

コーンブルー氏はCNNの取材に「ラトクリフ氏の任務は、キューバに表向きは断れない『応じるか死ぬか』の提案を突きつけることだった。政治学者たちはこれを『服従外交』と呼んでいる」と語った。

キューバ政府の声明によると、キューバ側の当局者は訪問中、キューバが米国への脅威にならない理由を説明。キューバを経済危機に陥らせている石油禁輸措置を法的に正当化するトランプ政権の主張に反論した。

こうした主張は聞き入れられなかったようだ。米当局者によると、ラトクリフ氏はキューバ当局が島内にロシアや中国の通信傍受施設を受け入れ、この地域における米国の国益を損なっていると非難したという。

ここ数ヶ月の米国がキューバに対し、支援を提示しつつ経済的圧力をかける「アメとムチ」戦略を取っていたとすれば、もはや「アメ」は選択肢から外れたようだ。

ラトクリフ氏がハバナを離れてわずか数時間後、米連邦検察がラウル・カストロ元国家評議会議長の起訴に動いているとの情報がリークされた。カストロ氏は公式には引退しているものの、国内では今も「革命指導者」と呼ばれ、隠然たる影響力を持っているとの見方が多い。

マイアミに住むキューバ人亡命者の多くは、カストロ氏の起訴を歓迎するだろう。カストロ氏は1996年、キューバ系米国人でつくる亡命支援組織「ブラザーズ・トゥー・ザ・レスキュー」の飛行機2機が撃墜された事件に関与したとされる。もし起訴されれば、キューバと関係が近いベネズエラで1月にマドゥロ前大統領に対して行ったように、カストロ氏を拘束して裁判にかける地ならしができる。

ただ、カストロ氏は6月に95歳を迎え、付き人やボディーガードを務める孫の助けなしでは歩くことも困難な状態だ。カストロに対して何らかの行動を取れば、既にくすぶっている緊張を最終段階へとエスカレートさせ、外交関係の断絶を招く可能性が高い。たとえ公然とした衝突には至らないとしても。

戦闘に備えるキューバ国民

ここ数週間、カストロ氏の起訴が取り沙汰される中、複数のキューバ当局者は記者に、そうした事態になれば交渉は決裂して軍事介入の舞台が整う、必要とあれば自らの命を犠牲にする覚悟だと語った。

キューバのディアスカネル大統領はメーデーの5月1日、「準備はできている」と宣言。「私は革命のために命をささげるという、家族とも共有する深い確信をもって発言している」と語った。

キューバ国営メディアはここに来て、フィデル・カストロ氏が構想した「全人民戦争」の一環で軍事訓練を受ける民間人の写真を公開している。この構想では、キューバ国民は政府から武器を与えられ、外国の侵略者に抗戦してゲリラ的な消耗戦を闘うものとされる。

軍による衝突よりも、ベトナム式のゲリラ戦が頼みの綱だ。

公開された動画の一部には、自分たちが生まれる前からある古いソ連製兵器を使って演習を行う兵士の姿が映っている。兵士たちが雄牛を使って対空砲をけん引する映像もある。

キューバ軍に近代的な兵器は乏しいが、軍事史家のハル・クレパック氏はCNNの取材に、キューバ軍が米国の地上攻撃に粘り強く抵抗することは可能だとの見方を示した。

「自然災害の際に我々が何度も目にしたように、キューバは国民を動員したり、退避させたりする能力を示してきた」（クレパック氏）

苦悩する国民

国内の状況が悪化して停電が一日中続く中、少なくとも紛争になれば、長引く苦しみに終止符が打たれるだろうと話すキューバ人もいる。

国営病院では多くの基礎的医薬品が足りず、キューバ国民からは長時間の停電中に冷蔵庫内の食べ物が腐るとの嘆きが漏れる。ほぼあらゆる地域で未回収のゴミが山積みになっている状況だ。

エネルギー相は今週、米政権の石油禁輸措置により島の最後の備蓄が枯渇したと発表した。キューバと取引する企業に課された新たな制裁の影響で、島への海上輸送は大半が停止しており、食料価格のさらなる高騰と飢餓の深刻化は確実だ。

ある女性は今週ハバナで行われた停電に抗議するデモの最中、「私たちの半数が死ぬなら、それはそれでいい」と記者に語った。デモ参加者があまりに長いこと鍋やフライパンをたたき続けたせいで、金属がへこむほどだった。「それでも、少なくとも残りの半数は平和に暮らせる」

キューバ系米国人の歴史家で著書もあるアダ・フェレール氏は、キューバ政府を転覆する米国の攻撃が成功した場合、政治的な報復が吹き荒れる可能性があるとの見方を示した。

「キューバの歴史上、政変が起きて不人気な政権が排除されたり、何らかの形で崩壊したりした時期を振り返ると、例外なく暴力が後に続いた」。アダ氏はCNNにそう語る。

キューバ政府は国民に対し、混乱への備えを呼びかけている。

キューバの民間防衛当局は今週、「キューバに対する仮想的な軍事侵略の際にどう行動すべきかについての家族向けガイド」を配布した。保存食を詰めたリュックの準備などを推奨する内容だ。

ハバナに住む記者の隣人は、こうした戦争への備えを冷ややかに見ていた。

「当局はまるでハリケーンでも襲来するかのように備えを説いている」「そんなことを言っても既に、あらゆる物が底を突いているのに」

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本稿はCNNのパトリック・オプマン記者による分析記事です。