サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）は１７日、川崎市内で自身が考案した育成年代の４人制サッカー「４ｖ４」のキックオフイベントを実施した。イベントではＵ１０、Ｕ１２の子供へのサッカー教室を行い、大会も開催された。

イベント後に報道陣の取材に応じ、北中米Ｗ杯のメンバーに選出されたＤＦ長友佑都（３９）について言及した。本田は同い年の長友と長年日の丸を背負い、Ｗ杯も１０年南アフリカ大会、１４年ブラジル大会、１８年ロシア大会の３回でともに出場した。自身の戦友は今回が５大会連続５度目のＷ杯となり、「すごいこと。５回目ですか…。日本人初ですよね？世界的に見てもＷ杯に５回出られる選手はいない中で、刺激というより尊敬」と祝福した。

酸いも甘いもともに味わった。初のＷ杯となった１０年南アフリカ大会は１次リーグ第１戦のカメルーン戦で決勝弾、第３戦のデンマーク戦では後世に語り継がれる無回転フリーキックでの得点を決めるなど、本田は２得点１アシストの活躍を見せ、チームを決勝トーナメント（Ｔ）進出に導いた。自身がチームの中心となった１４年ブラジル大会は「世界一」を目標に掲げたが、無念の１次リーグ敗退。３２歳で迎えた１８年ロシア大会では、１次リーグ第２戦のセネガル戦で日本人初となる３大会連続得点を奪ったが、決勝Ｔ１回戦では２―０から追いつかれ、最後は超高速カウンターを浴び壮絶な逆転負けを喫する“ロストフの悲劇”で史上初の８強入りを逃した。どのＷ杯も本田のそばには常に長友がいた。

長友は３９歳。Ｗ杯最終予選でも全１０試合でベンチ外だったが、チームを鼓舞する姿勢、引き締めるところは引き締めるリーダーシップは唯一無二で、大会中も精神的支柱としての役割が期待される。本田も「ピッチ内外で様々な可能性がＷ杯にはある。特に思いがけない結果に初戦、２戦目になったとき。最後の３戦目、またはトーナメントのところで、状況状況によって、皆さんが思っている以上にＷ杯のチームは入り始めから途中、終わり際、生き物のように、体調のように変化する。佑都の役割はそこでしっかりと森保さんの見えない部分をつなぎあわせていくことなんじゃないかなと思う」と、経験豊富なベテランならではの役割に期待した。