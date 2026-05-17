◆米大リーグ エンゼルス２―１５ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数２安打で今季最多５打点を挙げ、２四球１盗塁の内容だった。３戦連続の長打をマークと完全復活をアピール。チームは前日に２４年９月から続いていたエンゼルス戦の連敗を「７」で止めたばかりだったが、連勝でカード勝ち越しを決め、４連勝を飾った。

大谷は初回の１打席目は四球で出塁すると、ベッツの左前打で三塁に進塁。１死一、三塁からスミスの右犠飛で先制のホームを踏んだ。３回１死で迎えた２打席目は四球を選ぶと、直後に完璧に相手のモーションを盗んで、今季６個目となる盗塁を成功。さらにベッツの右飛には激走で三塁を陥れた。チームは６回１死から６連続四死球と大荒れとなったエ軍投手陣から、押し出しだけで３点を追加すると、コールが左前に２点適時打を放って一挙５点を追加した。

４点リードの８回２死一、二塁の場面で右翼線にはじき返し、今季初の三塁打とすると、悪送球の間に一気に本塁に生還する“ランニング３ラン”となった。打球はワンバウンドで１度は球場のネットに当たった後に、フェンス手前を転々。審判団は協議したが判定通りに三塁打（２打点）。これで３戦連続の長打となった。

さらに１０点リードの９回１死満塁で迎えた６打席目は走者一掃の右翼線二塁打。今季最多５打点。１試合５打点は２５年６月２２日の本拠地・ナショナルズ戦以来で、本塁打なしでの５打点以上は自身初となった。

チームは先発・ロブレスキが６回２失点でゲームをつくった。現在は１３連戦中。４連勝で５勝４敗と白星を先行させた。翌１７日（同１８日）は佐々木朗希投手がマウンドに上がる。