下半身のコンディション不良のため、故障班で調整中の巨人・石塚裕惺内野手が１７日、ジャイアンツ球場でマシン打撃を再開した。これまでトス打撃などは行っていたが、マシンを使った打撃練習は故障後初。「まだダッシュとかはできていないので。投げる、打つはできているので、少しでもレベルアップして帰れるようにいい時間にしていきたいと思います」と語った。

石塚は、泉口のフリー打撃の打球直撃による負傷を受けて４月２１日に緊急昇格し、同２２日の中日戦（前橋）でプロ初スタメン初打点。同２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）は「３番・遊撃」でフル出場していた。しかし、同２５日のＤｅＮＡ戦の試合前練習中にトレーナーとベンチ裏へ。その後はグラウンドで練習を行わず、試合も欠場し、翌２６日に「下半身のコンディション不良」のため出場選手登録を抹消されていた。

その後は故障班で調整。「本当に思ってもないところから転がってきたチャンスでしたし、ちょっと張り切りすぎてしまった部分もあった。全力プレーの中でのケガだったので、仕方ないところもあるんですけど、もったいないですし、悔しい思いでしたね」と振り返る。

「中途半端で戻ってまた再発したら時間がかかってしまうので。しっかりレギュラーをつかんでいく上ではケガしない体は絶対に大事だと思うので、そこをしっかりつくって戻れるようにやっています」と石塚。焦らずに一歩一歩、調整を続けていく。