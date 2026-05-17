元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。50歳までにやろうと決めていることを明かした。

「ものが捨てられない」というリスナーからのメッセージに、松岡は「実によく分かります」と共感しつつ「“こんなもんいらねえじゃん”っていうものが溜まるんですよ。服もそう。“もう着てないじゃん”って思うんです。人様から頂いたものでも、俺もあと半年ぐらいで50代。最近、50（歳）の時にはちゃんと断捨離をしようと思っているので、今から徐々に捨てていってます」とした。

「過去の写真とかも“そんな見ないだろう”っていう写真もたくさんある。頂いたものでも“もう使ってないね”とか。何か分からないけど残している、飾っていたもの、海外で買ってきたもの。そういうのがいっぱいあったんだけど、今とりあえず5分の1ぐらいは捨てている。これからもっと捨てていきます」と宣言した。

「掃除をしている時に、埃が溜まりやすくなっちゃうんだよ、物があると。一個一個退かして掃除するのがめんどくさくなってきて。こういうものは、全部捨てていこうかなと」と松岡。「本も50（歳）までには（減らしたい）。それでもだいぶ減らしたんだよな。もう今残っているのは4分の1。4分の1でも2、300冊ある。小説とかそんなのは50（冊）ぐらいしかないけど、ほとんど漫画。それもある程度読まなくなったなってやつは処分しようと。特に漫画は今見られるじゃん、いろんな手を使って。本で見たいって気持ちもあるんだけど、でもそれでだいぶスッキリするだろうな、って思うんですよ」と話した。

さらに「あとは服はあげてます。ありがたいことに、俺らの仲間の子供っていうのがだいたい20（歳）前後。男の子がいるやつとかは“松岡さんいらない服とかあったらちょうだい”とかって。“おお、やるやる”って。この間も冬物、段ボールで2つぐらいあげた、友達の子供に。着てもらったほうが服も喜ぶだろうっていうんで。私は今そのモードです」とした。