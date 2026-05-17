高知vs愛媛 スタメン発表
[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節](ギケンス)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 99 村田侑大
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
DF 88 濱託巳
MF 5 深川大輔
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 33 長疾風
MF 73 田中稔也
FW 9 新谷聖基
控え
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 76 三門雄大
FW 18 青戸翔
監督
吉本岳史
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 16 細谷航平
DF 50 杉山耕二
MF 13 山下雄大
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 49 阿部稜汰
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 山原康太郎
DF 26 金沢一矢
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
MF 51 アデオラ・デイビッド
FW 27 舩橋京汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 99 村田侑大
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
DF 88 濱託巳
MF 5 深川大輔
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 33 長疾風
MF 73 田中稔也
FW 9 新谷聖基
控え
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 23 松本大地
MF 76 三門雄大
FW 18 青戸翔
監督
吉本岳史
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 黒石貴哉
DF 16 細谷航平
DF 50 杉山耕二
MF 13 山下雄大
MF 14 斉藤涼優
MF 22 竹本雄飛
MF 24 宮本航汰
MF 38 日野翔太
MF 49 阿部稜汰
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 山原康太郎
DF 26 金沢一矢
MF 39 武藤寛
MF 48 行友翔哉
MF 51 アデオラ・デイビッド
FW 27 舩橋京汰
FW 88 山口太陽
FW 99 樺山諒乃介
監督
大木武