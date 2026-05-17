横浜FCvs栃木SC スタメン発表
[5.17 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節](ニッパツ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
DF 48 新保海鈴
MF 7 山田康太
MF 13 窪田稜
MF 77 高江麗央
MF 78 岩崎亮佑
FW 9 ルキアン
FW 10 ジョアン・パウロ
控え
GK 42 石井僚
DF 16 伊藤槙人
DF 24 秦樹
MF 14 高塩隼生
MF 26 横山暁之
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
MF 90 アダイウトン
FW 49 駒沢直哉
監督
須藤大輔
[栃木SC]
先発
GK 21 櫻庭立樹
DF 24 田端琉聖
DF 25 岩崎博
DF 26 田畑知起
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 27 永井大士
MF 40 食野壮磨
MF 81 中野克哉
FW 7 川名連介
FW 9 近藤慶一
控え
GK 31 鹿野修平
DF 5 柳育崇
DF 6 阿部海斗
MF 4 佐藤祥
MF 17 杉森考起
MF 47 吉野陽翔
FW 29 矢野貴章
監督
米山篤志
※14:00開始
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
DF 48 新保海鈴
MF 7 山田康太
MF 13 窪田稜
MF 77 高江麗央
MF 78 岩崎亮佑
FW 9 ルキアン
FW 10 ジョアン・パウロ
控え
GK 42 石井僚
DF 16 伊藤槙人
DF 24 秦樹
MF 14 高塩隼生
MF 26 横山暁之
MF 39 遠藤貴成
MF 90 アダイウトン
FW 49 駒沢直哉
監督
須藤大輔
[栃木SC]
先発
GK 21 櫻庭立樹
DF 24 田端琉聖
DF 25 岩崎博
DF 26 田畑知起
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 27 永井大士
MF 40 食野壮磨
MF 81 中野克哉
FW 7 川名連介
FW 9 近藤慶一
控え
GK 31 鹿野修平
DF 5 柳育崇
DF 6 阿部海斗
MF 4 佐藤祥
MF 17 杉森考起
MF 47 吉野陽翔
FW 29 矢野貴章
監督
米山篤志