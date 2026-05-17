秋田vs群馬 スタメン発表
[5.17 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 17 野々村鷹人
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 8 梅田魁人
FW 18 半田航也
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 4 岡野洵
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
FW 10 佐藤大樹
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 25 中野力瑠
DF 43 野瀬翔也
MF 6 米原秀亮
MF 18 田中翔太
MF 20 下川太陽
MF 38 小西宏登
FW 7 西村恭史
FW 99 中島大嘉
控え
GK 16 志賀一允
DF 2 田頭亮太
DF 26 秋元琉星
MF 4 玉城大志
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 37 瀬畠義成
FW 17 百田真登
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
監督
沖田優
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 17 野々村鷹人
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 8 梅田魁人
FW 18 半田航也
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 4 岡野洵
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
FW 10 佐藤大樹
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 25 中野力瑠
DF 43 野瀬翔也
MF 6 米原秀亮
MF 18 田中翔太
MF 20 下川太陽
MF 38 小西宏登
FW 7 西村恭史
FW 99 中島大嘉
控え
GK 16 志賀一允
DF 2 田頭亮太
DF 26 秋元琉星
MF 4 玉城大志
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 37 瀬畠義成
FW 17 百田真登
FW 29 松本皐誠
FW 69 出間思努
監督
沖田優