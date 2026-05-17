[5.17 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節](ソユスタ)

※14:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 3 飯泉涼矢

DF 5 長井一真

DF 17 野々村鷹人

DF 22 高橋秀典

MF 6 諸岡裕人

MF 16 吉岡雅和

MF 66 土井紅貴

MF 77 中野嘉大

FW 8 梅田魁人

FW 18 半田航也

控え

GK 23 矢田貝壮貴

GK 47 堀内智葵

DF 4 岡野洵

MF 7 水谷拓磨

MF 14 大石竜平

MF 25 藤山智史

FW 10 佐藤大樹

FW 52 西村真祈

監督

吉田謙

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 3 大畑隆也

DF 14 菊地健太

DF 25 中野力瑠

DF 43 野瀬翔也

MF 6 米原秀亮

MF 18 田中翔太

MF 20 下川太陽

MF 38 小西宏登

FW 7 西村恭史

FW 99 中島大嘉

控え

GK 16 志賀一允

DF 2 田頭亮太

DF 26 秋元琉星

MF 4 玉城大志

MF 19 モハマド・ファルザン佐名

MF 37 瀬畠義成

FW 17 百田真登

FW 29 松本皐誠

FW 69 出間思努

監督

沖田優