FC大阪vs金沢 スタメン発表
[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節](花園)
※14:00開始
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 14 住田将
MF 15 福井和樹
MF 37 家坂葉光
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 7 木匠貴大
MF 26 土肥航大
MF 32 鳥山陽斗
MF 36 森村俊太
FW 28 東家聡樹
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 55 松本大輔
MF 8 大山啓輔
MF 13 白輪地敬大
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
MF 29 宮崎海冬
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 50 後藤大輝
DF 2 長峰祐斗
DF 6 村田航一
DF 19 寺阪尚悟
DF 25 小島雅也
DF 27 鈴木遼
MF 14 石原崇兆
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝
※14:00開始
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 14 住田将
MF 15 福井和樹
MF 37 家坂葉光
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 29 菅原龍之助
控え
GK 31 関沼海亜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 7 木匠貴大
MF 26 土肥航大
MF 36 森村俊太
FW 28 東家聡樹
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
藪田光教
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 55 松本大輔
MF 8 大山啓輔
MF 13 白輪地敬大
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
MF 29 宮崎海冬
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 50 後藤大輝
DF 2 長峰祐斗
DF 6 村田航一
DF 19 寺阪尚悟
DF 25 小島雅也
DF 27 鈴木遼
MF 14 石原崇兆
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
監督
辻田真輝