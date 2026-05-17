◇女子ゴルフツアー SkyRKBレディース最終日（2026年5月17日 福岡県福岡雷山GC＝6490ヤード、パー72）

首位タイから出た桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算15アンダーで今季初優勝を飾った。24年ツアー選手権リコー杯以来2年ぶりのツアー通算4勝目。

2番でカラーから4メートルを沈めると、3番で5メートル、4番で2メートルを決めて3連続バーディーで混戦を抜け出した。

さらに8番で2メートル、10番で1・5メートル、11番で1メートルのチャンスをものにしてリードを広げた。

15番でグリーン奥からのアプローチを寄せ切れずボギー。2位の呉佳晏（22＝台湾）と1打差で18番パー5を迎えたが、ともにパーで逃げきった。

岡山県出身の桑木は21年プロテストに合格。24年の資生堂レディースでツアー初優勝。同年に3勝してブレークした。

さらなる飛躍を目指した昨季は勝利なしに終わったが、今季は前週まで9試合でトップ10入りが4回。直近2試合連続4位になるなど安定した成績を残していた。

呉佳晏が14アンダーで2位。一ノ瀬優希（37＝フリー）が13アンダーで3位。高野愛姫（21＝富士住建）、鈴木愛（32＝セールスフォース）、阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）が12アンダーで4位に入った。