¡Ú ÃÅÌª ¡Û ¡Öµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Î¤»¤¤¤«¡¢µ¤°µ¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Î¤»¤¤¤«¡¢ ºÇ¶áÆ¬ÄË¤¬¤¹¤ë¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤ë¥³¥È¤¬ÉáÃÊ¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÃÅÌª¤µ¤ó¤¬¡¢16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃÅÌª ¡Û ¡Öµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Î¤»¤¤¤«¡¢µ¤°µ¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Î¤»¤¤¤«¡¢ ºÇ¶áÆ¬ÄË¤¬¤¹¤ë¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤ë¥³¥È¤¬ÉáÃÊ¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
ÃÅÌª¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Î¤»¤¤¤«¡¢µ¤°µ¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Î¤»¤¤¤«¡¢ ºÇ¶áÆ¬ÄË¤¬¤¹¤ë¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤ë¥³¥È¤¬ÉáÃÊ¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¾ïÈ÷Ìô¤Ï¡Ø¾ï¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÂçÂÎ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ä¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¤é¡¢ ¤¹¤°°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥³¥È¤â¡¦¡¦¡¦¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÄË¤ß¤Ç²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÌô¤ËÍê¤ê¤¤ê¤Ê¤Î¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤´¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¢¤ê¡Ä.. È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¥È¥³¥í¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÃÅÌª¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌô¤ò°û¤ó¤Ç¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¡¢ ¤µ¤¡¤Þ¤¿¤¬¤ó¤Ð¤ë!¡Ä¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄË¤ß¤¬¤Ò¤¤¤Æ¤¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ ¤Ä¤¤¥¹¥ä¥¡¡Ä¡Ä¡Ä¤È¤¦¤¿¤¿¿²¤ÎÍ¶ÏÇ¤ÈÎÏ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ¤â¡£ º¤¤Ã¤¿¥â¥Î¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û