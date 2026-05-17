今年の夏も厳しい猛暑が予想されています。夏場の野菜は、毎年災害級の暑さで生育不良などに悩まされていますが、「安定して食卓に届けられる」と注目されているものがあります。斎藤佑樹キャスターが、静岡・掛川市の農園や飲食店を訪ねました。

■「日差しが強すぎて日焼けを」

斎藤キャスター

「静岡県内でトマトの栽培が盛んな地域に来ています」

この場所で25年、トマト農家を営む笠原弘孝さん（53）。早速、ハウスの中へ案内してもらいました。「もう、なっていますね。きれいなトマト」と斎藤キャスターは言います。

収穫シーズンを迎えたこのトマト。笠原さんは「暑い時に栽培できるトマトを、全部このハウスの中で栽培しています」と教えてくれました。品種改良を重ね誕生した、暑さに強い「桃太郎ブライト」。2年前に登場した新品種で、笠原さんはいち早く栽培を始めました。

笠原さん

「4、5年前から日差しが強すぎて、今までのトマトだと日焼けをしてしまった。（日焼けすると）肩の部分が黄色くなるんですね」

実際に日焼けしたトマトを見た斎藤キャスターは「まだら模様というか、上が青くなってしまっている…」と話しました。

■新品種に切り替えて生産量が安定

夏野菜のトマトですが、強烈な暑さや日差しには弱いそうで、日よけ対策ではあまり効果が出ませんでした。表面が焼けたトマトは味が落ちて売り物にならず、廃棄していたといいます。

笠原さん

「（以前の品種だと）7月の一番ひどい時で約5割ダメになっていました。収入が入らなくなって、農家を辞めないといけないと思いました」

斎藤キャスター

「新しい品種ができて、農家を救ってくれた」

笠原さん

「救ってくれた感じです。救世主に近いですね」

3つのハウスで栽培・出荷するトマトは年間15トン以上。そのすべてを暑さに強い品種に変えてから日焼けトマトはほぼゼロとなり、生産量が安定しているといいます。

■収穫を体験…採れたてのお味は？

斎藤キャスターも収穫を体験しました。手作業で1つずつ採ります。「大きい、立派なトマト。おもしろいな」と言います。

笠原さん

「楽しくなっちゃいますよね」

斎藤キャスター

「楽しくなっちゃいます。採るのが気持ちよくなって」

収穫は、例年猛暑となる7月中旬頃まで続くといいます。笠原さんに「ここら辺が食べごろ」と案内され、斎藤キャスターは特別に、採れたてを丸かじり。「本当に赤くてきれい。甘い。すごくみずみずしいですし、肉厚。採れたてっておいしいですね」

■想像を超えた温暖化や異常気象

今回農園では、暑さに強いトマトを開発した種苗会社の担当者にも話を聞きました。

タキイ種苗開発部 一方井詩音さん

「我々の想像を超えて温暖化や異常気象が進んでいますので、さらに今の特性を上回るものは絶えず研究しています」

「（暑さに強いほかの野菜としては）レタス・かぼちゃ・ナスを耐暑性品種として売り出しています。一般的にひと品種作るのに10年かかると言われています。先を見据えた品種育成をやっていかないと」

■東京はブルーベリー、新潟は極早生米

日焼けしにくいというカボチャや、猛暑でも大玉に育つというレタスもあります。

全国の自治体も、暑さに強い品種の開発に乗り出しています。東京都は今年3月に、ブルーベリーの「東京ブルーブーケ」を発表。猛暑でも成長する新潟県の極早生（ごくわせ）米「なつひめ」は今年から販売予定です。

■桃太郎ブライトを丸々使ったピザ

斎藤キャスターが訪ねたのは、笠原さんの農園から直接トマトを仕入れる、掛川市内にある飲食店「炭焼 きゅうべえ」。人気のトマトベーコンピザ（968円）は、桃太郎ブライトを丸々1つ使った贅沢なピザです。

早速口にした斎藤キャスターは「加熱調理すると甘みがさらに増して、ほどよく酸味もあって、ピザとの相性が最高ですね」と舌鼓を打ちました。

この店では約20種類のメニューに、暑さに強いトマトを使用。期待していたのは仕入れ価格の安定です。服部雅季オーナーは「安定して卸していただけるというのもありますし、おいしいものをお客さんに提供できるのは本当にありがたいと思っていますね」と言います。

これから迎える厳しい暑さ。笠原さんは「環境が変わっていく状況に合わせた農業、柔軟性のある農家を目指していかないといけないのかなと思いますね」と語ります。

■「桃太郎ブライトに救われた」

斎藤キャスター

「今回印象に残ったのは、『新品種に救われた』という言葉です」

「日焼けしたトマトは売り物にならずに収穫できる時期も短かったそうで、笠原さんは『桃太郎ブライトに救われた』と語っていました」

「暑さに強い新品種を開発した方や農家の方、多くの人が努力をして、こうして私たちがおいしいトマトを口にできるんだなと改めて認識できました」

（5月12日『news every.』より）