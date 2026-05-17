東京、名古屋、岡山、鹿児島などで30℃以上の真夏日予想 熱中症や紫外線対策を【17日これからの天気】
全国で青空広がる 洗濯・お出かけ日和
きょうは高気圧に覆われて、全国のどこに行っても青空が広がるでしょう。洗濯やお出かけ日和となりますが、気になる方は紫外線対策をした方が良さそうです。梅雨入りしている南西諸島も、日差しがある見込みです。
各地で真夏日も、朝晩と日中の気温差に注意
予想最高気温です。きょうは平年よりかなり高く、西日本や東日本では30℃以上の真夏日となる所があるでしょう。比較的、湿度が低いため内陸などではカラッとした暑さとなりそうです。朝晩と日中の気温差にはご注意ください。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 ：17℃ 釧路：15℃
青森 ：23℃ 盛岡：29℃
仙台 ：28℃ 新潟：22℃
長野 ：28℃ 金沢：23℃
名古屋：32℃ 東京：30℃
大阪 ：29℃ 岡山：32℃
広島 ：29℃ 松江：29℃
高知 ：29℃ 福岡：28℃
鹿児島：30℃ 那覇：27℃
週後半、九州南部・四国などは梅雨入りの可能性も
週間予報です。あすとあさっても晴れて、さらに気温が上がり、真夏日の地点が増えるでしょう。水曜日以降は前線などの影響で太平洋側を中心に、曇りや雨の日が多くなる予想です。九州南部や四国などは、早ければ梅雨入りの発表があるかもしれません。週の後半は日差しが少なくなり、暑さは少し落ち着く見込みです。