全国で青空広がる 洗濯・お出かけ日和

きょうは高気圧に覆われて、全国のどこに行っても青空が広がるでしょう。洗濯やお出かけ日和となりますが、気になる方は紫外線対策をした方が良さそうです。梅雨入りしている南西諸島も、日差しがある見込みです。

【画像で見る】各地で真夏日に 内陸などではカラッとした暑さ

各地で真夏日も、朝晩と日中の気温差に注意

予想最高気温です。きょうは平年よりかなり高く、西日本や東日本では30℃以上の真夏日となる所があるでしょう。比較的、湿度が低いため内陸などではカラッとした暑さとなりそうです。朝晩と日中の気温差にはご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：17℃ 釧路：15℃

青森 ：23℃ 盛岡：29℃

仙台 ：28℃ 新潟：22℃

長野 ：28℃ 金沢：23℃

名古屋：32℃ 東京：30℃

大阪 ：29℃ 岡山：32℃

広島 ：29℃ 松江：29℃

高知 ：29℃ 福岡：28℃

鹿児島：30℃ 那覇：27℃

週後半、九州南部・四国などは梅雨入りの可能性も

週間予報です。あすとあさっても晴れて、さらに気温が上がり、真夏日の地点が増えるでしょう。水曜日以降は前線などの影響で太平洋側を中心に、曇りや雨の日が多くなる予想です。九州南部や四国などは、早ければ梅雨入りの発表があるかもしれません。週の後半は日差しが少なくなり、暑さは少し落ち着く見込みです。