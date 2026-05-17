敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。8回に三塁打を放つと、エラーの間に一気に生還した。

8回2死一、二塁の第5打席。大谷は右翼線を破る安打を放つと、一気に三塁へ。右翼手アデルの走塁が逸れると、本塁に滑り込んで生還。場内は騒然となった。

リプレー映像ではワンバウンドしてフェンス上のネットに当たっていたシーン。エンゼルスが即座にチャレンジするも判定は覆らず。三塁打とアデルのエラーで一気に3点を加えた。

MLB.tvのエンゼルス側放送席はこの判定に激怒。実況のウェイン・ランダッゾ氏は「これはどういうことだ!?」「こんなことがどうすればあり得るんだ！ 全く理解できません！」とすっかり怒り心頭の様子だった。

解説のマーク・グビザ氏も「アデルのリアクションを見てくださいよ」と困惑。ランダッゾ氏は「信じられない判定ですよ」と怒りが収まらない様子だった。

その後、リプレーセンターから届いたルール説明を引用し「フェンス上のネットは全てインプレーになるそうです」「ファウルフライが当たった時はボールデッドになるのに」「信じがたい」と納得いかない様子だった。



（THE ANSWER編集部）