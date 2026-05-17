《新作》大当たりキターーーッ！！【3COINS】一度に60個の氷が作れる！「優秀アイテム」

気温の高い日が増え、今夏の暑さを予感している人は多いはず。【3COINS（スリーコインズ）】には、夏に備えて手に入れておきたい「優秀アイテム」が今年も登場。昨年、話題を集めた商品も、バージョンアップして帰ってきているんです。そこで今回は、大当たり商品続出の新作アイテムを紹介します。

最大60個！？ さらに便利になった製氷器

「ワンプッシュ製氷器」は、30個の氷を一気に作れて便利と、昨年話題を集めたアイテム。今年は、製氷トレイが2段仕様にバージョンアップし、最大で60個の氷を一気に作れるようになりました。氷の使用頻度が増える夏に備えて用意しておけば、氷作りを繰り返す手間がぐっと減りそうです。

保温にも保冷にも対応できて1年中活躍

気温が高くなってくると、コンビニや自販機で購入したペットボトル飲料がすぐにぬるくなるのが悩みのタネ。そんなときに活躍するのが「カラビナ付きペットボトルクーラー」です。500mlから少し容量の大きい670mlまで対応しており、仕事中や外出時など幅広いシーンで活躍してくれそう。ストラップ付きかつカラビナの持ち手で、持ち運びやすさも優秀です。

【3COINS】の「優秀グッズ」は、これからの時期に活躍の予感大！ 使い始めたらきっと手放せないアイテムになるので、気になる人はお近くの店舗でぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる