至善館教授・山本美樹！ wiwiw DEIを組織成果にどう結び付けるか ― 人事が押さえるべき"組織文化変革"とイノベーション創出の実践ポイント ―

記事ポイント DEI推進支援の株式会社wiwiwが、人事・DEI担当者向けのオンラインセミナーを2026年6月4日（木）に開催します。講師は元A.T.カーニーで約19年の企業変革支援実績を持つ、大学院大学至善館教授の山本美樹夫氏です。参加費は無料で、Zoomによるライブ配信形式で実施されます。 DEI推進支援の株式会社wiwiwが、人事・DEI担当者向けのオンラインセミナーを2026年6月4日（木）に開催します。講師は元A.T.カーニーで約19年の企業変革支援実績を持つ、大学院大学至善館教授の山本美樹夫氏です。参加費は無料で、Zoomによるライブ配信形式で実施されます。

DEIの重要性は多くの企業で認識されつつある一方、「施策はあるが組織行動が変わらない」「経営層に成果を説明できない」という課題を抱える人事担当者は少なくありません。

wiwiwが展開するDEI推進者向けプラットフォーム「DEI Campus」が、こうした現場の壁を乗り越えるための実践的なセミナーを開催します。

wiwiw「DEIを組織成果にどう結び付けるか ― 人事が押さえるべき”組織文化変革”とイノベーション創出の実践ポイント ―」





開催日時：2026年6月4日（木）14:00〜15:30会場：Zoomによるライブ配信参加費：DEI Campus会員無料、体験参加無料定員：100名講師：大学院大学至善館教授 山本美樹夫氏

本セミナーは、DEI施策を組織変革のドライバーへと転換するための視点と具体的なアクションを解説する90分間のプログラムです。

Zoomによるライブ配信で全国から参加でき、定員は100名、参加費は無料となっています。

「現場の協力が得られない」「経営層に成果を説明できない」という人事担当者に共通する壁に正面から向き合い、DEIを単なる制度施策にとどめず、組織行動の変革とイノベーション創出へとつなげる実践論を提供するプログラムとなっています。

登壇者：山本美樹夫氏のプロフィール

講師を務める山本美樹夫氏は、A.T.カーニーにて約19年にわたり企業変革を支援してきた組織変革の専門家です。

現在は大学院大学至善館の教授として、リーダー育成に携わっています。

経営コンサルティングの豊富な実務経験と学術知見の両面から、日本企業の現場に即した組織文化変革の実践論を展開します。

セミナーで解説される主要テーマ

本セミナーでは、なぜ日本企業でDEIが機能しにくいのかという根本的な問いから始まり、成果につながる企業と形骸化する企業の決定的な違いを具体的に解説します。

DEIを起点にイノベーションを生む組織と連携のあり方、タスク遂行から価値創出へと導く具体的なDEIアクションについても取り上げます。

現場が動き、経営層への説明にも耐える実践的なフレームワークの習得を目指した構成となっており、理念にとどまらない施策設計の視点を提供します。

DEI Campusのアーカイブ特典

DEI Campusは、DEI推進に必要な知見の提供と成果につながる施策の実行を後押しする、人事・DEI・ESG担当者向けの学び合いのプラットフォームです。

wiwiwのサービスを利用中の企業・団体がDEI Campusの無料会員に登録した場合、担当者はセミナー終了後もプラットフォーム上でアーカイブ動画を視聴できます。

約19年の企業変革支援実績を持つ山本美樹夫氏が、日本企業のDEI形骸化という構造的な課題に向き合い、組織が実際に動くための実践フレームワークを解説します。

参加費無料・Zoom開催で、全国どこからでも参加できます。

wiwiw「DEIを組織成果にどう結び付けるか ― 人事が押さえるべき”組織文化変革”とイノベーション創出の実践ポイント ―」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加申し込みはどこで受け付けていますか？

A. 参加申し込みはwiwiwの公式サイトのイベントページで受け付けています。

DEI Campus会員と体験参加者のいずれも参加費は無料です。

Q. セミナー後にアーカイブ動画を視聴することはできますか？

A. wiwiwのサービスを利用中の企業・団体がDEI Campusの無料会員に登録している場合、担当者はセミナー終了後もプラットフォーム上でアーカイブ動画を視聴できます。

体験参加のみの場合はアーカイブ視聴の対象外となります。

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