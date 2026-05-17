CMW500で電波特性を統計検証！ スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店

記事ポイント 大阪・心斎橋の独立系修理店スマートドクタープロが、世界標準の電波測定器CMW500による品質検証プロセスを公開年間約6万件の修理データから、同一機種でも電波特性が個体ごとに変動することを確認ISO9001:2015認証下で「診断料制度」を運用し、修理前の正確な診断と透明性の高い見積もりを提供 大阪・心斎橋の独立系修理店スマートドクタープロが、世界標準の電波測定器CMW500による品質検証プロセスを公開年間約6万件の修理データから、同一機種でも電波特性が個体ごとに変動することを確認ISO9001:2015認証下で「診断料制度」を運用し、修理前の正確な診断と透明性の高い見積もりを提供

iPhoneを修理に出したあと、電波のつながり具合が変わったように感じたことはないでしょうか。

大阪・心斎橋に店舗を構えるスマートフォン修理店「スマートドクタープロ」が、修理後の通信品質を客観的に検証する取り組みを公表します。

2026年5月13日、業務用の電波測定器「Rohde & Schwarz CMW500」を用いた品質管理プロセスの詳細が明らかになっています。

スマートドクタープロ「大阪心斎橋本店」





店舗名：スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-8-9 商都ビル1F営業時間：月〜金 11:00〜21:00／土日祝 10:00〜21:00（年中無休）電話番号：0120-960-690

スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店は、2009年からスマートフォン修理業務に取り組む独立系修理ブランドです。

運営会社のクレアは総務省登録修理業者であり、ISO9001:2015（適用範囲：スマートフォン部品の輸入および修理）の認証を取得しています。

修理品質の客観的な検証を目的として、世界の通信機器メーカーや認証機関で標準的に使用される広帯域無線通信テスタ「Rohde & Schwarz CMW500」を品質管理に活用しています。

年間約6万件の修理実績を通じて蓄積した測定データから、同一機種であってもソフトウェア更新や個体差によって電波特性が変動することが継続的に確認されています。

設計ベースの認証だけでは、現実の端末における電波法適合性を担保しきれない場面があるとの見解を示しています。

CMW500による品質検証プロセス





CMW500は修理1件ごとの個別検査ではなく、修理プロセス全体を定期的に評価する「プロセス品質管理」の一環として運用されています。

部品ロットの切り替え・修理手法の見直し・組立工程の変更といったタイミングで代表サンプルを測定し、修理プロセスが端末の電波特性に与える影響を統計的に把握することを目的としています。

この検証により、修理後の端末がメーカー出荷時と同等の通信品質を維持しているかどうかを、設計仕様の確認にとどまらず実機の挙動として確認できる体制が整えられています。

品質管理部門は「条件により差分が確認されており、設計ベースの適合だけでは状態としての適合は担保されているとは言えない」との見解を公式に示しています。

店舗の外観と内観





大阪市中央区西心斎橋1-8-9の商都ビル1Fに位置するスマートドクタープロ 大阪心斎橋本店は、年中無休で営業しています。

平日は11時から21時まで、土日祝は10時から21時まで対応しており、仕事帰りや休日にも立ち寄りやすい時間帯が設定されています。





店内には修理専用の作業ブースが設けられ、CMW500を用いた品質管理設備が整備されています。

2026年5月時点で累計423件のレビューが寄せられており、平均評価は5点満点中4.7を記録しています。

診断料制度とISO9001認証





クレアが取得するISO9001:2015認証書には「スマートフォン部品の輸入および修理」が適用範囲として明記されています。

この認証に基づき、修理着手前に正確な診断を実施し、その結果をもとに見積もりを提示する「診断料制度」が運用されています。

現代のスマートフォンはNANDメモリとCPUのペアリング、ロジックボードの一体化、防水構造の高度化など技術的な複雑性が高まっており、修理可否の判断を修理完了後まで持ち越すことが難しい構造です。

診断料制度は診断結果に基づいて「修理を行わない」という選択も可能な設計になっており、修理前の段階で端末の状態と修理見通しが明確に伝えられます。

9言語対応のインバウンド修理サービス

スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店は、訪日外国人観光客の即日修理ニーズに対応するため9言語体制を整備しています。

年間約2,000件の海外からの利用実績があり、心斎橋という観光地に立地する強みを活かしたサービスが提供されています。

iPhone・iPad・Androidをはじめ、データ復旧や法人向け継続契約修理（建設・運輸・物流・飲食業等）にも対応しています。

修理後の電波特性をCMW500という世界標準の測定機器で統計的に検証し、診断料制度による透明性の高いプロセスを組み合わせた品質管理体制は、スマートフォン修理業界においても注目されています。

年間約6万件の実績と平均評価4.7という顧客評価が、その信頼性を裏付けています。

スマートドクタープロ「大阪心斎橋本店」の紹介でした。

よくある質問

Q. CMW500を用いた電波測定はすべての修理に対して毎回実施されますか？

A. 修理1件ごとの個別検査ではなく、部品ロットの切り替えや修理手法の見直し、組立工程の変更などのタイミングで代表サンプルを測定する「プロセス品質管理」として運用されています。

修理プロセス全体が端末の電波特性に与える影響を統計的に把握することを目的としています。

Q. 診断料制度では修理しないという結論になった場合はどうなりますか？

A. 診断結果に基づいて「修理を行わない」という判断を選ぶことができます。

修理着手前に端末の状態と修理見通しが正確に伝えられる設計になっており、診断結果の説明を受けたうえで修理するかどうかを決めることができます。

Q. スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店はどのような認証を取得していますか？

A. 運営会社のクレアは総務省登録修理業者であり、ISO9001:2015（適用範囲：スマートフォン部品の輸入および修理）の認証を取得しています。

2009年からの修理業務開始以来、電気用品安全法（PSE）に準拠した運営が続けられています。

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