JTB旅行券5万円分、100名に当たる！ 中京テレビ「たびたビンゴキャンペーン」

記事ポイント 中京テレビが2026年5月18日から「たびたビンゴキャンペーン」を実施対象番組を10分視聴するごとに抽選1回分の視聴ポイントが付与される仕組みカード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分が合計100名に当たる 中京テレビが2026年5月18日から「たびたビンゴキャンペーン」を実施対象番組を10分視聴するごとに抽選1回分の視聴ポイントが付与される仕組みカード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分が合計100名に当たる

中京テレビ放送が、テレビ視聴でビンゴに挑戦しながら旅行券が当たるキャンペーンを5月18日から開始します。

第1弾から第3弾まで3つの期間にわたって実施され、合計100名にカード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分が贈られます。

中京テレビ「たびたビンゴキャンペーン」





実施期間：第1弾 2026年5月18日(月)〜24日(日)／第2弾 6月8日(月)〜14日(日)／第3弾 6月22日(月)〜28日(日)対象番組：6:00〜24:00の放送番組（週により異なる・一部対象外あり）プレゼント：カード型旅行券JTBトラベルギフト 5万円分（期間ごとの抽選で合計100名）主催：中京テレビ放送株式会社

夏の海・ヤシの木・飛行機・ヨットを背景に、カラフルな星付きロゴとピンクのリボンバナーをあしらったビジュアルのもと、「たびたビンゴキャンペーン」が2026年5月18日(月)から6月28日(日)まで展開されます。

3つの実施期間を通じて合計100名が当選対象となっており、各期間の抽選でカード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分が付与されます。

参加の起点はリモコンのdボタンで、押すとデータ放送にアクセスできる仕組みになっています。

対象番組の視聴ポイントが貯まるほどビンゴに挑戦できる回数が増え、ビンゴが揃うと賞品プレゼントへの応募権が得られる設計です。

参加方法とビンゴの仕組み





キャンペーン期間中にリモコンのdボタンを押すとデータ放送が起動し、対象番組の視聴ポイントが貯まります。

対象番組を10分視聴するごとに抽選1回分の権利が付与される仕組みで、視聴時間が増えるほどビンゴへの挑戦回数が積み上がります。

対象番組は6:00から24:00の時間帯に放送される番組が基本となっており、週によって対象番組の内訳が異なります。

プレゼント内容





当選者に贈られるのは、カード型旅行券JTBトラベルギフト5万円分です。

第1弾・第2弾・第3弾の3期間合計で100名が当選対象となっており、各期間の抽選で当選者が確定します。

なお、システムトラブルや放送内容の変更が生じた場合は、予告なくキャンペーンが中断・終了となることがあります。

「たびたビンゴキャンペーン」は、5月18日から6月28日にかけて3つの期間に分けて実施され、dボタンを活用した視聴連動型の参加方式によりJTBトラベルギフト5万円分の獲得機会が合計100名分設けられています。

キャンペーン詳細は中京テレビの公式サイトに掲載されています。

中京テレビ「たびたビンゴキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンに参加するために必要な環境は何ですか？

A. リモコンのdボタンからデータ放送にアクセスできるテレビ環境が必要です。

データ放送上でビンゴへの挑戦と視聴ポイントの確認ができるようになっています。

Q. 実施期間が複数ある場合、毎回応募できますか？

A. 第1弾（5月18日〜24日）・第2弾（6月8日〜14日）・第3弾（6月22日〜28日）のそれぞれの期間に参加できます。

各期間で独立して抽選が行われ、合計100名が当選対象となっています。

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