全国展開へ、地域住民からの物件情報を公募！ 晴れる屋「晴れる屋2(ハレツー)」

記事ポイント ポケモンカードゲーム専門店「晴れる屋2(ハレツー)」が全国展開を目指す「あなたの街にもハレツーを！」プロジェクトを2026年5月15日に始動地域住民から店舗候補となる物件情報を広く募集、参加者にはハレツーで使用できるポイントを進呈ポケモンカードゲームは90以上の国と地域で展開、累計製造枚数は750億枚を超える世界的コンテンツ ポケモンカードゲーム専門店「晴れる屋2(ハレツー)」が全国展開を目指す「あなたの街にもハレツーを！」プロジェクトを2026年5月15日に始動地域住民から店舗候補となる物件情報を広く募集、参加者にはハレツーで使用できるポイントを進呈ポケモンカードゲームは90以上の国と地域で展開、累計製造枚数は750億枚を超える世界的コンテンツ

ポケモンカードゲーム専門店「晴れる屋2(ハレツー)」を運営する晴れる屋が、全国各地への新規出店を目指す「あなたの街にもハレツーを！」プロジェクトを2026年5月15日に始動します。

地元でポケカバトルを楽しめる環境づくりを目指し、全国から店舗候補となる物件情報を募る取り組みです。

情報を提供した参加者には、ハレツーで使用できるポイントが進呈されます。

晴れる屋「晴れる屋2(ハレツー)」





プロジェクト名：あなたの街にもハレツーを！開始日：2026年5月15日（金）募集内容：全国各地の店舗候補となる物件情報参加特典：ハレツーで使用可能なポイント

晴れる屋が運営するポケモンカードゲーム専門店「晴れる屋2(ハレツー)」は、2026年5月15日に「あなたの街にもハレツーを！」プロジェクトを始動します。

十分なプレイスペースを確保し、誰もが足を運びたくなる店舗を全国各地に設けることを目指すプロジェクトで、地域住民からの物件情報提供を出店の基盤に据えています。

「ここならきっと盛り上がる」「この空き物件にハレツーが入ってほしい」といった地元目線の候補物件情報が応募対象となります。

その街を熟知した地域住民ならではの視点が、新たな店舗づくりに直接活かされる仕組みです。

応募の背景と参加特典

従来の物件探しだけでは、ポケモンカードゲームを心ゆくまで楽しめる十分なプレイスペースの確保が難しいという課題が背景にあります。

そこで同社は、地域住民から広く物件情報を集める「あなたの街にもハレツーを！」プロジェクトを新たな出店アプローチとして採用します。

物件情報を提供した参加者には、ハレツーで使用可能なポイントが進呈されます。

応募は晴れる屋2の公式サイト内の専用ページから受け付けています。

ポケモンカードゲームとは

ポケモンカードゲームは、「ポケットモンスター」シリーズの世界をテーマにした日本初のトレーディングカードゲームです。

公式発表によると2025年3月時点で16言語・90以上の国と地域で販売されており、累計製造枚数は750億枚を超えています。

「晴れる屋2(ハレツー)」はこの世界的人気コンテンツに特化した専門店として、全国各地のポケカファンがバトルを楽しめる拠点を広げることを目指しています。

地域住民の声をもとに出店場所を選ぶ「あなたの街にもハレツーを！」プロジェクトは、ファンと店舗が一体となって地域の遊び場をつくる取り組みといえます。

晴れる屋「晴れる屋2(ハレツー)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「あなたの街にもハレツーを！」プロジェクトへの参加方法は何ですか？

A. 晴れる屋2の公式サイト内の専用ページから物件情報を送ることで参加できます。

情報を提供した参加者には、ハレツーで使用可能なポイントが進呈されます。

Q. 応募できる物件情報の種類に制限はありますか？

A. 地元の空き物件情報や「ここならハレツーが盛り上がりそう」という候補地情報が広く受け付けられています。

地域住民ならではの視点が歓迎される取り組みです。

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