滋賀4蔵、夏限定酒を1日で試飲！ 近江トラベル「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」

記事ポイント 2026年8月1日・2日の2日間限定、滋賀県内の酒蔵4蔵を巡る日帰りバスツアーが販売開始岡村本家・藤居本家・美冨久酒造・太田酒造で夏限定酒の見学・試飲・お買い物が楽しめます昼食のうなぎ定食に東近江の老舗銘柄「喜楽長」1本が付き、旅行代金は1人13,800円（税込） 2026年8月1日・2日の2日間限定、滋賀県内の酒蔵4蔵を巡る日帰りバスツアーが販売開始岡村本家・藤居本家・美冨久酒造・太田酒造で夏限定酒の見学・試飲・お買い物が楽しめます昼食のうなぎ定食に東近江の老舗銘柄「喜楽長」1本が付き、旅行代金は1人13,800円（税込）

滋賀県を拠点に旅行事業を展開する近江トラベルが、2026年8月1日（土）・2日（日）の2日間限定で「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」を販売開始します。

各日先着40名限定で、日本酒好きな大人の夏旅として注目を集めています。

近江トラベル「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」





ツアー名：夏限定企画「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」出発日：2026年8月1日（土）・8月2日（日）旅行代金：1人13,800円（税込）募集人数：各日先着40名主催：近江トラベル株式会社予約：公式サイトに掲載されます

滋賀県を代表する4つの酒蔵を1日で巡り、各蔵の夏限定酒や地酒の試飲・見学・お買い物が楽しめる日帰りバスツアーです。

草津駅西口を午前8時に出発し、当日夕方18時〜19時30分頃に各地へ帰着する行程で設計されています。

昼食には永源寺ひのきやのうなぎ定食が提供され、東近江の老舗酒蔵・喜多酒造の人気銘柄「喜楽長（きらくちょう）」が1人1本付きます。

酒蔵見学・試飲・昼食・お土産購入まですべて含まれた内容で、旅行代金は1人13,800円（税込）です。

行程と立ち寄り酒蔵





仕込み蔵の内部では、青色の大型タンクが左右に並び、木造梁の天井と奥まで続く通路が酒造りの現場の規模を伝えます。

各酒蔵では蔵の歴史と製造工程の説明を受けながら試飲と購入ができます。





法被姿のスタッフが大きな木製仕込み桶の前で来訪者に説明をする形式で、酒蔵見学が進行します。

行程は草津駅西口8:00発→東近江市・旧不二屋8:45発→彦根駅東口9:15発の順に出発し、滋賀県内4蔵を巡ります。

立ち寄り酒蔵の紹介

岡村本家・藤居本家・美冨久酒造・太田酒造の4蔵が立ち寄り先として予定されています。

いずれも滋賀県を代表する蔵元で、夏限定酒を中心に各蔵の個性ある地酒が試飲できます。





岡村本家は安政元年創業の酒蔵で、代表銘柄「金亀」を醸しています。

紺地に「金亀」と染め抜かれた暖簾と白壁の蔵が構える外観が、蔵の歴史を伝えます。





太田酒造は「道灌」銘柄で知られる蔵元です。

白壁の正面玄関に「道灌蔵」の暖簾が掛かり、入口両脇に菰樽が積まれた外観は、伝統的な酒蔵の風情を残しています。

太田酒造での立ち寄りは試飲とお買い物のみとなります。





美冨久酒造は水口宿に構える酒蔵で、茶色地に「兼冨久」と染め抜かれた大暖簾が正面に掲げられています。

酒蔵見学・試飲・お買い物のすべてが体験できます。

夏限定酒と商品ラインナップ





岡村本家の「長寿金亀」シリーズは精米歩合別にF20から赤まで9種類が展開されており、各瓶のラベル色と精米歩合の違いが一目で確認できるラインナップを持ちます。





白い徳利から黒釉の盃に注がれる清酒は、黒背景の中で液体の透明感が際立ちます。

各蔵で味わう夏限定酒は、この季節にしか提供されない銘柄が中心です。

バスと出発地





ツアーには近江鉄道バスの中型観光バス（車両番号OHMI-3766）が使用されます。

白地に青・赤・緑のラインが入り、側面に近江カモシカのロゴが描かれた車体です。

出発地は草津駅西口・東近江市旧不二屋・彦根駅東口の3か所で、いずれかから乗車できます。

2026年8月1日・2日の2日間限定、各日先着40名で締め切られるこのツアーは、夏の時期にしか味わえない滋賀の酒蔵4蔵の夏限定酒を1日で巡れる内容です。

昼食のうなぎ定食に東近江・喜多酒造の「喜楽長」1本が付いた旅行代金1人13,800円（税込）は、見学・試飲・お買い物・食事をすべて含んでいます。

近江トラベル「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 出発地は1か所だけですか？

A. 草津駅西口（8:00発）・東近江市旧不二屋（8:45発）・彦根駅東口（9:15発）の3か所から乗車できます。

Q. 昼食に付く「喜楽長」はどのような銘柄ですか？

A. 「喜楽長（きらくちょう）」は東近江の老舗酒蔵・喜多酒造が醸す地酒の人気銘柄で、昼食時に1人1本が付きます。

Q. 太田酒造でも酒蔵見学はできますか？

A. 太田酒造での立ち寄りは試飲とお買い物のみで、酒蔵見学は予定されていません。

酒蔵見学が含まれるのは岡村本家・藤居本家・美冨久酒造の3蔵です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 滋賀4蔵、夏限定酒を1日で試飲！ 近江トラベル「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」 appeared first on Dtimes.