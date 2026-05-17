1ロール最大15デザイン、1000枚大容量！ ビバリー「Baum deco バウムデコ」

記事ポイント ラベルタイプ1,000枚・スクエアタイプ500枚の大容量ロールシール特色印刷で鮮やかな発色、紙素材で書き込みにも対応手帳デコ・封かん・ギフトラッピングなど多用途に展開 ラベルタイプ1,000枚・スクエアタイプ500枚の大容量ロールシール特色印刷で鮮やかな発色、紙素材で書き込みにも対応手帳デコ・封かん・ギフトラッピングなど多用途に展開

値札用として知られるラベラーシールをデザイン文具に昇華させた新シリーズが登場します。

ビバリーが2026年5月15日に発売した《Baum deco バウムデコ》は、マスキングテープに続くデコ文具の次なるトレンドアイテムとして注目を集めています。

ビバリー「Baum deco バウムデコ」





発売日：2026年5月15日（金）価格：693円（税込）ラベルタイプ：15デザイン・1,000枚入り（シール一片：約22mm×12mm）スクエアタイプ：8デザイン・500枚入り（シール一片：約22mm×22mm）商品サイズ：約 直径55mm×22mm素材：紙・PE・PET

《Baum deco バウムデコ》は、本来は商品の値札に使われてきたラベラーシールをデザイン性豊かなデコ文具へと展開したロールシールシリーズです。

ビバリーが手がけ、2026年5月15日に693円（税込）で発売されます。

1ロールに8〜15のデザインが収録されており、各デザインに色違いが2種類ずつ用意されています。

ラベルタイプは15デザイン・1,000枚入り、スクエアタイプは8デザイン・500枚入りの大容量仕様で、紙素材を採用しているためペンでの書き込みやはんこ押しにも対応しています。

手帳のデイリーページへの貼り付けから封かん・ギフトラッピングのワンポイントまで、幅広いシーンに活用できるシリーズです。

大容量と豊富なデザインバリエーション





ラベルタイプは1,000枚・15デザイン、スクエアタイプは500枚・8デザインを1ロールに収めた大容量設計です。

各デザインに色違いが2種類あるため、同じロールでも手帳のテーマやページの雰囲気に合わせてカラーを使い分けられます。

デコ文具として惜しみなく使い続けられる枚数が揃っています。

2サイズ展開と特色印刷の発色





シールは22mm×12mmのラベルタイプと22mm×22mmのスクエアタイプの2サイズで構成されています。

ラベルタイプはワンポイントやラベル貼りに適したサイズで、スクエアタイプはマンスリーページの日付欄や短いメッセージ記入に対応した正方形サイズです。

プレート柄・カップ柄・キャラクター柄など絵柄の種類は多岐にわたり、手のひらに乗せると小ぶりな実寸感が際立ちます。





特色印刷を採用しているため、色彩が鮮やかで風合いのある仕上がりです。

食べ物・植物・キャラクターなど異なるテーマの絵柄が揃い、手帳のレイアウトや気分に合わせてデザインを選べます。

手帳デコから贈り物まで広がる使い方





手帳のデイリーページやスケジュール欄にシールを貼ってレイアウトするデコ使いに対応しており、毎日の手帳時間のアクセントとして活用できます。

封かんやワンポイント飾りとしての使い方にも適しています。





紙素材のため、シールに直接文字を書いたりはんこを押したりすることができ、宛名ラベルや日付スタンプとしても機能します（インクの性質によっては書けない場合があります）。





ギフトの封かんやレターのデコレーションにも活用できる汎用性があり、シール交換のアイテムとしても使えます。





デザインによっては複数枚を並べて貼ることで連続した絵柄が完成するものがあり、ノートや手帳の余白を面で装飾するのに活用できます。





シールをカットして形を変えることで、ロール本来のサイズにとらわれない自由なアレンジにも対応しています。





手帳デコ・封かん・ギフトの仕上げ・シール交換など、活用シーンはシーンを選びません。

ラベルタイプ1,000枚・スクエアタイプ500枚の大容量設計は、毎日シールを使うデイリーユースにも対応した枚数です。

特色印刷の鮮やかな発色と紙素材の書き込みやすさを兼ね備えた《Baum deco バウムデコ》は、2サイズ・各色違い2種のバリエーションで、手帳デコからギフトラッピングの仕上げまで幅広く活用できます。

693円（税込）の大容量ロールシールとして、2026年5月15日に発売されます。

ビバリー「Baum deco バウムデコ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ラベルタイプとスクエアタイプの枚数とデザイン数の違いは何ですか？

A. ラベルタイプは15デザイン・1,000枚入り（シール一片：約22mm×12mm）、スクエアタイプは8デザイン・500枚入り（シール一片：約22mm×22mm）です。

どちらも各デザインに色違いが2種類あります。

Q. シールには文字やはんこを使えますか？

A. 紙素材のため、ペンでの書き込みやはんこ押しが可能です。

ただし、インクの性質によっては書けないものもあります。

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