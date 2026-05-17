将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局の2日目が5月17日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われている。正午には昼食休憩に入り、両者に待望の「勝負メシ」が提供された。

【映像】「山になってる」!? 藤井名人の“勝負メシ”

ストレート防衛と自身初の4連覇を目指す藤井名人は、「えびとほうれん草のトマトチーズオムライス」と「ミルク（アイス）」を選んだ。こちらは事前の一般公募で選ばれた市内店舗のメニュー。えびが入ったトマトとチーズのソースが絶妙に絡むふわとろオムライスの上に、なんと大きなハンバーグが丸ごとトッピングされた大迫力の一品だ。

これまでの「オムライス」の概念を覆すような立体的なビジュアルが中継画面に映し出されると、視聴者は大興奮。ABEMAのコメント欄には「思ってたオムライスと違った」「自分の知ってるオムライスではない」「山になってる」と驚きの声が殺到した。さらに「チーズたっぷりや」「ハンバーグもついて言うことなし」「ボリューム満点おいしそう」と食欲をそそられるファンや、「赤ワインが進むやつだ」と大人な目線で楽しむ声も寄せられ、大盛り上がりを見せていた。

一方、背水の陣で初白星を狙う挑戦者の糸谷九段は、「うなぎひつまぶし御膳（特上）」と「アールグレイティー（アイス）」をオーダーした。お重に敷き詰められたご飯が見えなくなるほど、大ぶりの国産うなぎのかば焼きが贅沢に乗った極上の勝負メシだ。

対局の極度の疲労を吹き飛ばすような豪華なひつまぶしに、ファンからは「米がほとんどみえん」「めちゃくちゃ良いな高槻の飯」「精がつきそうですね」と感嘆のコメントが続出。その見事な照りとボリュームに「わーーーー！！！いいねえ！」「うひょー」「うんまそう」と、思わず喉を鳴らす視聴者が続出していた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）