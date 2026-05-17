小柴あいり、衝撃の“豊満ボディ”解禁「（グラビア向きなスタイルだと）高校生の時ぐらいから自覚はありました（笑）」
「日本を元気に！」をテーマに活動する“お祭り系”アイドルグループ・FES☆TIVE所属の小柴あいりが、11日発売の『週刊プレイボーイ』21号（集英社）で初グラビアを飾り、その豊満ボディを解禁した
【写真】ベースボールシャツがはだけて…美脚を見せた小柴あいり
昨年夏にSNSでの水着投稿がバズり、あまりのスタイルの良さに「もしかして……」とアイドルファンの間では話題となっていたが、ここへ来てついにその真価を発揮。スラッと長い脚に一朝一夕では身につかないくびれたウエスト、そしてあまりの衝撃に開いた口が塞がらなくなるような、今にもこぼれ落ちそうなバストを惜しげもなく披露した。
「高校生の時ぐらいから自覚はありました（笑）。モデル的なスタイルの良さじゃないけど、グラビア向きなスタイルではあるんじゃないかなって」と本人も語るほど、これまでのアイドル×グラビアの歴史が塗り替わるような逸材。アイドル界のグラビアニューヒロイン誕生に、胸が躍るばかりだ。
【写真】ベースボールシャツがはだけて…美脚を見せた小柴あいり
昨年夏にSNSでの水着投稿がバズり、あまりのスタイルの良さに「もしかして……」とアイドルファンの間では話題となっていたが、ここへ来てついにその真価を発揮。スラッと長い脚に一朝一夕では身につかないくびれたウエスト、そしてあまりの衝撃に開いた口が塞がらなくなるような、今にもこぼれ落ちそうなバストを惜しげもなく披露した。
「高校生の時ぐらいから自覚はありました（笑）。モデル的なスタイルの良さじゃないけど、グラビア向きなスタイルではあるんじゃないかなって」と本人も語るほど、これまでのアイドル×グラビアの歴史が塗り替わるような逸材。アイドル界のグラビアニューヒロイン誕生に、胸が躍るばかりだ。