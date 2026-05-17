北斗晶、冷凍していた食材を使った料理を公開「時々、化石みたいな冷凍物が出てきます」

タレントの北斗晶が15日に自身のアメブロを更新。冷凍庫の整理を兼ねた夕食を公開した。

この日、北斗は「今日の楽屋の斜め前が柳沢慎吾さん」だったことを明かし「楽屋に遊びに来てくれました〜（中には入らず入り口で爆笑トーク開始）」と報告。俳優・タレントの柳沢慎吾について「居るだけで電気が一気にワット数が上がった感じ 可愛すぎる〜（大先輩にすみません）」とつづり、柳沢と夫でタレントの佐々木健介との3ショットを公開した。

続けて、収録後に大慌てで帰宅したことを明かし、畑の果物の木に水やりをしたと報告。「夕食に冷凍しておいたキノコやとうもろこしベーコンなどを使ってクリームスープをたっぷり作りました 豚肉の生姜焼きも新玉ねぎと一緒に炒めていただきました」と写真とともに手料理を紹介した。

また「とにかく冷凍庫の中が色々あるので次々食べて片付け」をしているといい「時々、化石みたいな冷凍物が出てきますが 夏場のためにロックアイスをたくさん入れたいからコツコツ食べて、冷凍庫の中を空けてます」と明かした。

最後に「優しい梅ちゃんはミンミンが可愛いみたいです」と愛犬達の仲睦まじい様子を公開し「仲良しの梅ちゃんとミンミンでした」とつづり、ブログを締めくくった。