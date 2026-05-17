49歳・佐藤琢磨が“現役更新”　17年連続インディ500へ　語った“シューマッハー親子との特別な時間”

佐藤が17年連続のインディ500に挑む(C)Getty Images

F1でも活躍した佐藤琢磨は、現役年数をまた1年増やした。米インディアナポリス・モータースピードウェイで開催されている伝統のレース『第110回インディアナポリス500マイルレース』にレイホール・レターマン・ラニガン・レーシングからエントリー。エントリーは決勝出走台数ぴったりの33台で、大クラッシュなどマシンに問題がなければ、予選を経て5月25日の決勝にそのまま進む予定だ。

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御年49歳。2021年を最後に米インディカーシリーズのシーズンフルエントリーはなくなったものの、インディ500は今回で17年連続17度目の出場。2017、20年と2度制覇を成し遂げるなど伝統のレースで大成功を収めた。4輪レースのデビューは1998年の全日本F3。オープンホイールのいわゆるフォーミュラレースのキャリアは実に29年を数える。

そんな長いレース活動の中で、今年話題になったのがシューマッハー親子との2世代にわたるレース競演だ。チームメートの新人ミック・シューマッハーは元F1ドライバーで、父ミハエル氏がF1で7度ワールドチャンピオンになったレジェンド。琢磨もF1時代に全盛期のミハエル氏と戦い、2004年にインディアナポリス・モータースピードウェイで行われたF1アメリカGPで自身唯一の3位表彰台を獲得した際に優勝したのがミエハル氏だった。

琢磨は4月末のオープンテストの会見で「彼からは父親のDNAを多く感じる。幸運にもマイケル（ミハエル）・シューマッハーと共に戦った経験があり、ミックと会って話すと、その話し方も偉大な人物でもある父親そっくり。マイケルとは最高の思い出ばかりだしね」と話した。