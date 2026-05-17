◆米大リーグ ホワイトソックス８―３カブス（１６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が注目の「シカゴ対決」で主役となった。１６日（日本時間１７日）、本拠地・カブス戦に「２番・一塁」で出場すると、メジャーでは自身初の１試合２本塁打＆２打席連続弾となる１６、１７号を放った。ア・リーグ本塁打王争いでは、１６本のジャッジ（ヤンキース）を一気に逆転して単独トップに浮上。日本人選手の１年目の本塁打数では、まだ４５試合目ながら０３年松井秀喜（ヤンキース）の１６本を抜いて、単独３位に浮上した。

地元メディアでは、村上が同じ２６歳右腕のバジルが、短い棒を持って細かく左右に振り、村上に魔法をかけてるようなしぐさを見せた映像を公開した。そして魔法にかかった（？）村上は、メジャー移籍後自身初となる２打席連続弾。効果はてきめんだったようだ。

ＳＮＳ上では、「本当、魔法にかかったみたい！！」、「魔法にかけられる時の村上選手の表情が最高ですね」、「村上も魔法かけられたし、村上自身がチームに魔法をかけたよね」、「魔法をかけられる村上 そして、打ってしまうの面白い 効果覿面」、「魔法の杖のおかげ！！」などの声が並んだ。