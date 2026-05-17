エトロのサマーコレクションが登場♡旅心を誘う幻想的な世界観に注目

「エトロ」の2026年サマーコレクションが、5月13日よりエトロ銀座本店をはじめ全国のエトロブティック、公式サイトETRO.comにて発売されます。今季は“旅”をテーマに、自然や職人技、そして自由な感性を融合。幻想的な植物モチーフやペイズリー柄、軽やかな天然素材が織りなすコレクションは、日常を離れて新しい景色へ誘ってくれるような魅力に満ちています♡

火山島を舞台に描く幻想的な旅

今シーズンのエトロは、とある火山島を舞台にした幻想的な旅を表現。軽やかなシルク素材やコットンジャカード、クロシェ編みなど、豊かなテクスチャーを活かしたウィメンズルックが印象的です。

スカイブルーを背景に描かれるボタニカルモチーフや、布地に直接ペイントしたようなアート感のあるプリントが、エフォートレスなムードを演出。

ドレスやキモノには揺れるフリンジが施され、歩くたびに優雅な動きを楽しめます。

ビーチウェア

ドレス

スカート

また、ビーチウェア360,800円、ドレス531,300円、スカート211,200円など、ラグジュアリーなアイテムもラインナップ。

バッグ

ペイズリーナ

バッグは132,000円、121,000円、ペイズリーナ46,200円と、小物まで世界観たっぷりに展開されています。

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モダンな感性が光るウィメンズ＆メンズ

ウィメンズでは、レイヤードシルエットを軸に、ニットやデニムにも遊び心をプラス。

透かし編みやレインボーストライプ、ペイズリープリントを取り入れたジャケットやパンツが登場し、都会的で洗練されたリゾートスタイルを叶えます。

一方メンズルックは、ゴールデンイエローやブルー、アースカラーを基調にしたカラーパレットが特徴。

リネンやコットン、シルク混ウールなど上質な天然素材を使用し、軽やかで品のあるスタイルを提案しています。

さらに、英国人アーティストのタビー・ブースとのコラボレーションにも注目。

神話や自然をテーマにした幻想的なベスティアリーの世界観を、カフタンやキモノ、パジャマセット、ビーチウェアに落とし込み、唯一無二の存在感を放っています♪

特別感を高める旅のアクセサリー

コレクションを象徴するアイテムとして登場するのが、グローブ・トロッターとのコラボレーショントランクセット。

ヴァルカナイズド・ファイバーボード製のスーツケースに、エトロを象徴するアルニカファブリックを組み合わせた特別仕様です。

“Since 1968”のパッチディテールには、ブランド創業年と自由・探求の象徴であるペガソのスピリットが込められています。

旅を彩るスカーフやバンダナ、ジュートソールのエスパドリーユなども揃い、スタイリングに抜け感と洗練を添えてくれます。

まとめ

エトロのサマーコレクションは、単なるファッションではなく、“旅する感性”を表現した芸術的なコレクション。

自然や文化、クラフトマンシップを感じさせるデザインが、夏の装いをより特別なものへ導いてくれます。

幻想的な色彩や軽やかな素材感をまといながら、自分らしいリゾートスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡