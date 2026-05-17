「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

名古屋駅のホームからこんにちは！

ＣＢＣテレビ制作の情報番組「ゴゴスマ」の月曜アシスタントを担当させていただいて８年になりますが、今でも名古屋駅に降り立つたび「いえーーい！」と言いたくなるくらい、大好きな場所のひとつです。

名古屋は昔から親友の赴任先だったり、家族ぐるみで仲良くしている友人の実家があったりと、何かとご縁のある街。人も食も大好きです！

名古屋泊の際に必ずいただくのは、まず山本屋の「スタミナもつ入り 味噌煮込うどん」。もちろん白ごはん付きで、最近は九条ネギのトッピングにハマっています。

ひつまぶしも大好きで、いつも行列の蓬莱軒やいば昇、そして金鯱賞の後に行ったしば福やの白焼きもとっても美味しくて。２カ月経った今でもマネージャーさんと感想を語り合うほどです（笑）。

あとＣＢＣ近くの「炭火焼 松阪」も大好きで、そちらのお弁当は私の中で日本一！

ということで、今週も名古屋に行くのが楽しみです♡

さあ先週のＮＨＫマイルＣに続き、２週連続の的中を目指すヴィクトリアマイル。本命はカムニャックにしました。まずは体がここに来てどんどん大きくなり、成長している点は見逃せません。

１年前にオークスを勝った時に４７４キロだった馬体が、前走の阪神牝馬Ｓでは４９８キロに。その前走は、川田騎手が会見で「本番ではないので、つくりきったわけではない状態で一定の走りができた」と振り返っておられたように、少し余力残しの状態で２着に頑張っていました。

その言葉通り、本番に向けて調教の動きも前走より良くなっている印象を受けました。そして、いつも川田騎手の会見の雰囲気や話しぶりで私なりに判断しているんですが、今回はいくつか前向きな言葉もありました。気性面の難しさはある馬ですが、狙ってみたいと思います！！

馬券はまずカムニャックの単複。３連複は１列目にカムニャックを据えるフォーメーションで買います。２列目は一番大崩れのなさそうなエンブロイダリーに、ココナッツブラウン、エリカエクスプレス、パラディレーヌ、３列目にはクイーンズウォーク、ラヴァンダ、ジョスラン、ニシノティアモを加えた２２点。

１２ＲでＢＳイレブン賞が行われる関係で、きょうは東京競馬場にお邪魔します！ライブでの応援、楽しみです♪