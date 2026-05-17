V6ハイブリッド搭載の 1人乗り「フェラーリ」！

「リアルドライビングシミュレーター」というジャンルを切り拓いた「グランツーリスモ」シリーズ。実在する自動車メーカーと密接に連携し、車両の挙動、エンジン音、光の反射、内装の質感に至るまで徹底したリアリズムを追求しています。

単なるレースゲームにとどまらず、自動車の歴史、デザイン、モータースポーツ文化を網羅した「カーライフ・シミュレーター」としての側面を持ち、グランツーリスモ公式は、2025年6月25日時点でシリーズ世界累計販売本数が1億本を突破したと発表しています。

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最新作「グランツーリスモ7」はアップデートを重ねており、2026年1月29日配信のアップデート（バージョン1.67）では、スマートフォンメーカーとして知られるシャオミの「Xiaomi（シャオミ） SU7 Ultra ’25」などが追加され話題となりました。

そんな進化を続けるなか、大きな存在感を放つのが「ビジョン グランツーリスモ（Vision Gran Turismo＝VGT）」プロジェクトです。

グランツーリスモは2013年、世界の自動車メーカーやグローバルブランドと協業する同プロジェクトを発表しました。

なかでも2022年に発表された「フェラーリ ビジョン グランツーリスモ」は、同ブランドがバーチャルモータースポーツ専用に初めてデザインした衝撃の一台です。

このモデルは、1960年代にル・マンなどで活躍した「330 P3」といった伝説的なスポーツプロトタイプのDNAを現代的に再解釈しています。

エクステリアは、地を這うような極低・ワイドなプロポーションが特徴で、フェラーリは「極めて先進的なエアロダイナミクス」を採用したと説明しています。

インテリアはドライバーひとりを中央に配置するシングルシート構造で、未来的かつハイテクなコックピットデザインが与えられています。

実物大（1：1）のフルスケールモデルも製作され、2022年12月15日から2023年3月まで、マラネッロのフェラーリ・ミュージアムで展示されました。

ボディサイズは、全長4688mm×全幅2330mm×全高1045mm、ホイールベース2680mm。車両重量（乾燥重量）は1250kgと軽量です。

ミッドシップに搭載されるハイブリッドシステムは、3リッター（2992cc）の120度V型6気筒ツインターボエンジンを主軸としています。120度という広いバンク角の採用により、エンジンの重心を劇的に下げることが可能となり、優れたコーナリング性能に寄与しています。

このパワーユニットは、エンジン単体で最高出力1030ps（9000rpm）、最大トルク900Nm（5500rpm）を発生。さらにリアに1基、フロント左右に2基の計3基の電気モーターを組み合わせることで、合計240kW（326ps）もの強力なアシストを加えます。

駆動は後輪、前後重量配分はフロント43.5％／リア56.5％となっています。

ゲーム内の車両スペック表示では最大出力が約1380ps前後（1383ps／9000rpm等）とされ、フェラーリの公表データでは0-100km／h加速が2秒未満、0-200km／h加速が5秒未満とされています。

このモデルで提示された3リッター120度V6ツインターボの技術思想は、現実の「296 GTB」シリーズやル・マン参戦車両「499P」と共有されており、バーチャルとリアルの開発が密接にリンクしていることがうかがえます。

実装スケジュールは、2022年12月15日に先行配布が開始され、12月23日からブランドセントラルでの一般販売が行われました。

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このフェラーリ ビジョン グランツーリスモに対しては、「これぞ未来のフェラーリ」「プロトタイプレーサーのようでカッコいい」「実車もめちゃ美しい」「1300馬力超えは驚異的」といった反応もSNSなどで見られます。

バーチャルの世界を飛び越え、世界中のファンに強い印象を与えたこのハイパーカー。フェラーリが進むべき未来を指し示す一台として、大きな意味を持つモデルだと言えるでしょう。