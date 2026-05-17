＜義実家を狙うハイエナ女＞叔父「マホのせいだよ？」関係の修復は不可能…絶縁へ！【第18話まんが】
私（マホ、30代）の叔母（叔父の妻、レイコ、55歳）は、叔父（エイジ、57歳）を溺愛する祖母（カツエ、87歳）を味方につけ、私や私の母（ミサコ、57歳）に嫌がらせをすることで自分の立場を固めてきました。しかし祖母が入院し、家事ができない祖父（ショウゾウ、86歳）の世話が必要になると、叔母と母の立場が逆転したのです。母が祖父母の世話をする一方、叔母は何もしなかったからです。叔母は祖父母から学費の援助を続けてもらいつつ、祖父母の家に移り住むことを計画していたようですが、その計画は失敗に終わりました。
祖父と両親、叔父夫婦の話し合いからしばらくたったころ……久しぶりに叔父から連絡がきました。「正直に言うと、マホがもう少し大人になって目をつぶってくれていれば、ここまで拗れなかったと思うんだ」と信じられない言葉が送られてきたのです。抑えられない怒りに駆られた私は思わず電話をかけました。
叔父のあまりに身勝手な発言に頭にきた私はもう我慢の限界でした。結局叔父の謝罪は口先だけの上っ面なものだったのです。本当に反省しているなら私にこんな失礼なこと、言えるはずありませんから。そして電話はレイコさんにかわり、またネチネチとなにか言っています。
やっと平和な日常が帰ってきたと思った矢先、私は叔父からの反省すらないメッセージを受け取りました。
無視しようと思いましたが、続く叔父のメッセージがあまりに図々しくて、私は怒りを抑えられません。
思わず電話で怒ると、叔父は情けないことを言い続け、レイコさんも相変わらず身勝手なことを言います。
しかし私が取り乱したのを見かねて夫が叔父夫婦を厳しく諭してくれました。
私と叔父夫婦との関係は完全に終わったのです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
祖父と両親、叔父夫婦の話し合いからしばらくたったころ……久しぶりに叔父から連絡がきました。「正直に言うと、マホがもう少し大人になって目をつぶってくれていれば、ここまで拗れなかったと思うんだ」と信じられない言葉が送られてきたのです。抑えられない怒りに駆られた私は思わず電話をかけました。
叔父のあまりに身勝手な発言に頭にきた私はもう我慢の限界でした。結局叔父の謝罪は口先だけの上っ面なものだったのです。本当に反省しているなら私にこんな失礼なこと、言えるはずありませんから。そして電話はレイコさんにかわり、またネチネチとなにか言っています。
やっと平和な日常が帰ってきたと思った矢先、私は叔父からの反省すらないメッセージを受け取りました。
無視しようと思いましたが、続く叔父のメッセージがあまりに図々しくて、私は怒りを抑えられません。
思わず電話で怒ると、叔父は情けないことを言い続け、レイコさんも相変わらず身勝手なことを言います。
しかし私が取り乱したのを見かねて夫が叔父夫婦を厳しく諭してくれました。
私と叔父夫婦との関係は完全に終わったのです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙