13年ぶりVを狙う藤本佳則が単独トップに浮上（撮影：鈴木祥）

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＜関西オープン　最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部　東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、13年ぶり3勝目を狙う藤本佳則がトータル7アンダー・単独首位に浮上している。

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1打差2位に4番でホールインワン達成の大堀裕次郎。2打差3位に杉本スティーブ、3打差4位タイには池田勇太ら6人が続いている。2戦連続優勝がかかる堀川未来夢は、15ホールを消化してトータル1オーバー・30位タイにつけている。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
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