＜中間速報＞藤本佳則が13年ぶりVへ首位浮上 ホールインワンの大堀裕次郎は1差追走
＜関西オープン 最終日◇17日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、13年ぶり3勝目を狙う藤本佳則がトータル7アンダー・単独首位に浮上している。
【ライブフォト】大ギャラリーを引き連れる池田勇太ら最終組
1打差2位に4番でホールインワン達成の大堀裕次郎。2打差3位に杉本スティーブ、3打差4位タイには池田勇太ら6人が続いている。2戦連続優勝がかかる堀川未来夢は、15ホールを消化してトータル1オーバー・30位タイにつけている。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞関西オープン リーダーボード
藤本佳則 プロフィール＆成績
大堀裕次郎 プロフィール＆成績
藤本佳則は“12年216日ぶりV”へ1打差4位 フェーダーのお願い「右4にしてください」
松山英樹が上位戦線 全米プロのリーダーボード
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