¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¶áÆ£·ò²ð¤¬¡Ö·ÄÄ¤µÙ²ËÆÃÎã¡×¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¡£±£¹Æü¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤éºÆ¹çÎ®¤ÎÍ½Äê
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¶áÆ£¤Ïº£µ¨¤«¤é¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö·Ä´÷µÙ²ËÆÃÎã¡×¤ÎÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£º£·î£¶Æü¤Ë·»¡¦ÍÎ²ð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£³£¹¡Ë¤¬µÞÀÂ¡£·ÄÄ¤µÙ²ËÆÃÎã¤Ï²ÈÂ²¤Î½Ð»º¡¢¿ÆÂ²¤Î´§º§Áòº×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤ÎºÝ¤ËºÆÅÐÏ¿¤ËÉ¬Í×¤ÊËõ¾Ã¤«¤é£±£°Æü´Ö¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÅÐÏ¿¤Ç¤¤ëÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢¶áÆ£¤Ï£±£¹Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¶áÆ£¤ÎÂåÂØ»ØÌ¾Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹â¶¶Î´·ÄÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¾åÂô¤Ï¡¢£±£µÆü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â£³²ó¤Ç¹ßÈÄ¡£»î¹ç¸å¤Ë¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ê¤È¤³¤í¡£Í½ËÉÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÂå¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£