◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し,４点リードの８回２死一、二塁の場面で右翼線にはじき返し、今季初の三塁打とすると、悪送球の間に一気に本塁に生還した。打球はワンバウンドで１度は球場のネットに当たった後に、フェンス手前を転々。審判団は協議したが判定通りに三塁打となった。これで３戦連続の長打となった。

相手先発右腕のソリアーノとは過去３打席対戦があり、２打数ノーヒット、１四球１三振の内容だった。初回の１打席目は四球で出塁すると、ベッツの左前打で三塁に進塁。１死一、三塁からスミスの右犠飛で先制のホームを踏んだ。

３回１死で迎えた２打席目は四球を選ぶと、直後に完璧に相手のモーションを盗んで、今季６個目となる盗塁を成功。さらにベッツの右飛には激走で三塁を陥れた。６点リードする６回２死二、三塁の３打席目は快音を響かしたが、右飛だった。チームは１死から６連続四死球と大荒れとなったエ軍投手陣から、押し出しだけで３点を追加すると、コールが左前に２点適時打を放って一挙５点を追加した。

大谷は前日のエンゼルス初戦は「１番・ＤＨ」で先発出場して４打数１安打。４点リードの５回先頭で迎えた３打席目は左翼ポール際に角度３５度、打球速度９７・１マイルの大飛球を放ち、ワンバウンドでフェンスに直撃する二塁打。イチロー、松井に次いで日本人史上３人目となるメジャー通算２００二塁打を達成した。

チームは２４年９月４日（同５日）から続いていたエンゼルス戦の連敗を「７」で止めた。「昨年は彼らにも、ブルワーズにも勝てなかった。だから今回は勝てて良かった」とロバーツ監督。チームは１３連戦中で３連勝で、ここまで４勝４敗。この日がエンゼルス２戦目で、１８日（同１９日）からは敵地・パドレス戦を控えている。