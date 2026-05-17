ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「お兄ちゃんのお金で宮古島行こ〜！」義妹が図々し過ぎる！ 夫も義… 「お兄ちゃんのお金で宮古島行こ〜！」義妹が図々し過ぎる！ 夫も義母も何も言わない異常な家族に限界寸前 「お兄ちゃんのお金で宮古島行こ〜！」義妹が図々し過ぎる！ 夫も義母も何も言わない異常な家族に限界寸前 2026年5月17日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ シングルになって義実家に住みついている義妹…その甘え方は、正直ちょっと度を超えているように見えますよね。夫も義母も何も言わないどころか、むしろ楽しそうにしている様子が、妻にはずっとモヤモヤの種になっていたようです。このまま義妹ペースが続いていくとしたら、妻の我慢にも限界がありそうで…先が心配になってきますよね。>>【まんが】甘やかされすぎ義妹(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】甘やかされすぎ義妹 「え…なんで夫は断ってくれないの？」義姉が勝手に結婚式の段取りを決定!? 頼りない夫に妻がついに本音をぶつけた結果… 「いいだろ？」と無理やりキス…気持ち悪いけど目的のために普段通り過ごさなきゃ…【裏切りには代償を Vol.69】