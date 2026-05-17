知らないと損！ちょっとした工夫で調理がラクになる野菜の冷凍術5選
【画像を見る】いくつ知ってる？ニラの保存のコツ・玉ねぎが甘くなる保存法
野菜を冷凍しているけれど、いざ使うときに扱いにくかったり、うまく使いきれなかったり…そんな経験はありませんか？実はその冷凍方法、少しもったいないかもしれません。今回はInstagramで話題になった、日々の調理がぐっとラクになる便利な活用術をご紹介します。
■知っておくと便利！野菜をムダなく使い切る冷凍アイデア5選
カットの仕方や冷凍前のちょっとした工夫を紹介しているのは、[LINK_TAB(https://www.instagram.com/yomo_kurashi_/)]yomo
■1.ニラは輪ゴムでとめてカット
ニラを洗って水気をしっかり拭き取ります。水気を拭いたら、使いたい長さに等間隔に輪ゴムでとめます。
輪ゴムでニラをまとめたら間をハサミでカットします。そのまま、保存袋に入れて冷凍したら完了です。
輪ゴムでとめてあるので、バラバラで取り出しにくい…という心配もなく便利に使えます。
使いたい分だけ、小分けにできているので包丁を片づける手間も減ってラクです。
■2.ゴボウはアルミホイルで皮むき
ゴボウは、丸めたアルミホイルで擦れば簡単に皮が削れます。皮を削ったら同じ長さにカットして、ラップに小分けで包んで保存袋で冷凍します。
冷凍することで包丁でカットしやすくなり、料理にも使いやすくなります。生のゴボウよりも味が染みやすいので、煮物を作る時にも時短できます。
■3.玉ねぎは皮付きのまま冷凍
玉ねぎは、皮付きのままの冷凍がおすすめです。袋に皮付きの玉ねぎを入れて冷凍します。
使うときは、冷凍した玉ねぎを水に1分ほど漬けると、簡単に皮が剥けます。
皮を剥く手間がかからないので、料理の時短になります。
■4.トマトは皮のまま冷凍する
トマトも皮付きのまま冷凍すると、簡単に皮が剥けるようになります。
やり方は簡単。冷凍したトマトを1分ほど水に漬けるだけです。
煮込み料理にも、そのまま使えるので便利です。
■5.大根も冷凍すると味がしみ込む
皮を剥いて輪切りにした大根を保存袋に入れて冷凍します。使う時は、そのまま鍋に入れられるうえに味もしみ込みやすくなっているので、おでんなどの煮込み料理に最適です。
煮込み料理に使う時は、大根の真ん中部分を使うと柔らかくておすすめです。
時短貯金にもなる野菜の冷凍術に「知らないワザばっかり！」「知りたかったことが盛りだくさん」などのコメントが寄せられ、5.9万いいねがつきました。
多くの反響があった今回の動画について、yomo_kurashi_さんへお話を伺ったところ、「この投稿をきっかけにたくさんの人が私のアカウントをみにきてくれるようになりました」と話してくれました。
コメントも『参考になります』『やってみます』といった内容がたくさんきて、たくさんの人に見てもらえて嬉しかったとのことです。
「これから暑い季節が始まりますので、冷凍術も使って乗り切りましょう！」と、夏に向けたメッセージもいただきました。
■他にも便利な裏ワザを教えてもらいました
日々のプチストレスを解消する裏ワザをたくさんアップしているyomo_kurashi_さん。
大根の調理術では、部位ごとに向いている料理が違うことを紹介しています。
大根は葉っぱに近い部分と真ん中の部分、根っこの部分の3つの部分にわけられます。
葉っぱに近い上の部分は、辛みが少ないため生で食べるのがオススメです。サラダにすると、みずみずしく美味しく食べられます。
根っこの部分は、辛みが強いので大根おろしで食べるのも良いです。
大根おろしを作る時もちょっとした工夫でプチストレスが解消できます。おろし金で、そのまま削るのは時間がかかるので、根っこの部分を縦に4等分に切ります。
皮付きのまま、大根の身の部分から削っていけば、怪我を防止しながら安全に削れます。
辛いのが好きな方は、根っこの部分の大根おろしも試してみてください。
大根の真ん中の部分は、柔らかいので煮物向きです。おでんなどの煮物に使うときは、輪切りにした大根を深めの耐熱皿に並べます。
水を大さじ3入れて、ラップをかけたら600Wの電子レンジで10分加熱。大根が透き通ったら、おでんの調味液に5分以上浸して、具材と一緒に煮込むと簡単に味がしみ込みます。
皮を剥いて輪切りにした大根を保存袋に入れて冷凍しておけば、使いたいときにサッと取り出せて便利です。
日々のプチストレスを解消するライフハックを紹介しているyomo_kurashi_さん。家事がちょっとラクになるアイデアが知りたい方は、yomo_kurashi_さんのアカウントを覗いてみてください。
文＝佐藤みなみ