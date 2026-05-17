【指定野菜で話題！】ブロッコリー×豚肉のガッツリおかず「トマト煮」＆「しょうが炒め」
【画像17枚】アレンジ次第で使い方無限！ブロッコリーのおかず
特に重要な野菜として国が定める「指定野菜」の仲間入りをしたことで、話題を呼んだブロッコリー。ビタミンやミネラルがぎっしり詰まった栄養満点の優秀食材ですが、いつもゆでるだけ、という人も多いのでは。 今回は豚肉と合わせた、ごはんが進むメインおかずをご紹介します。彩りも豊かな2品をぜひチェックしてみてください。
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■ 豚こまとブロッコリーのトマト煮
【材料】(2人分)
・ブロッコリー ...1/3個
・豚こま切れ肉 ...200g
・にんにく ...1片
・カットトマト缶... 1缶（約400g）
・洋風スープの素（顆粒）...小さじ1/2
・オリーブ油
・塩
・こしょう
【作り方】
1. ブロッコリーは小房に分け、茎は皮を厚めにむいて薄切りにする。にんにくは薄切りにする。豚肉は大きければ食べやすく切る。
2. フライパンにオリーブ油大さじ1、にんにくを入れて弱火にかける。香りが立ったら中火にし、豚肉を加えて炒める。肉の色が変わったらカットトマトを缶汁ごとと、洋風スープの素、ブロッコリーを加えてさっと混ぜる。約6分煮て、塩、こしょうで味をととのえる。
(1人分365kcal/塩分0.7g レシピ考案／武蔵裕子)
■豚肉とブロッコリーのしょうが炒め
赤とうがらしの辛みをきかせて食欲アップ
【材料】(2人分)
・ブロッコリー ... 1/2個
・豚こま切れ肉 ...200g
・エリンギ ...1本（約40g）
・赤唐辛子 ...1本
・しょうがの薄切り...1かけ分
・塩
・こしょう
・片栗粉
・ごま油
・酒
【作り方】
1. ブロッコリーは小房に分けて2〜3つに切り、茎は皮を厚めにむいて小さめの乱切りにする。エリンギは長さを半分に切り、さらに縦半分に切って縦薄切りにする。唐辛子は半分に折って種を除く。豚肉は塩、こしょう各適量をふり、片栗粉小さじ1をまぶす。
2. フライパンにごま油小さじ2を中火で熱し、しょうが、唐辛子を弱火で炒める。香りが立ったら豚肉を加え、中火で約1分30秒炒める。
3. ブロッコリーとエリンギを加えてさっと炒め、酒大さじ1、水大さじ2を加えて弱火にし、約2分炒める。ブロッコリーにほぼ火が通ったら、塩小さじ1/3、こしょう少々で調味する。
(1人分324kcal/塩分1.7g レシピ考案／堤人美)
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指定野菜として改めて注目を集めるブロッコリーを、ぜひ日々の献立に活用してみてくださいね。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／武蔵裕子、堤人美 撮影／邑口京一郎、三村健二
栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美 監修／真木文絵
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文＝中田蜜柑／菅野直子