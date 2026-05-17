お弁当の彩りアップに！レンチンで作る「黄色・オレンジ色の副菜」3品
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お弁当は栄養バランスやおいしさ、彩り…と考えることがいっぱい！今回はお弁当に副菜として入れられる、彩りおかずのご紹介です。鮮やかな黄色系のおかずなので、1品入れれば明るい印象に。レンチンですぐ作れるのも忙しい朝に嬉しいポイントです。
■ハニーマスタードかぼちゃ
かぼちゃのやさしい甘さが引き立つ
【材料と作り方】（2人分）
2. 別のボウルにはちみつ小さじ1と1/2、マヨネーズ小さじ2、粒マスタード小さじ1/2、塩少々を混ぜ、1を加えてあえる。
※はちみつを使用しているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。
(1人分122kcal／塩分0.4g レシピ考案／下条美緒)
■にんじんの梅グラッセ
ほんのり甘みのある梅味
【材料と作り方】（1人分）
1. にんじん1/3本（約80g）は1cm四方の棒状に切り、梅干し1個は種を除いてちぎり、はちみつ小さじ2、酢、水各大さじ1とともに耐熱ボウルに入れる。
2. ラップをかけて600Wで2分30秒レンチンする。取り出してぴったりとラップをかけ直し、約1分蒸らしてから全体を混ぜ合わせる。
※はちみつを使用しているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。
(1人分74kcal／塩分1.4g レシピ考案／小田真規子)
■ちくわオムレツ
青のりの香りで風味をアップ
【材料と作り方】（底径約5×高さ約3cmのシリコーン製カップ2個分）
1. ちくわ15gは5mm厚さの輪切りにし、カップに等分に入れる。
2. 卵1個、マヨネーズ小さじ2/3、青のり小さじ1を混ぜ、1に等分に注ぐ。
3. 耐熱皿にのせてラップをかけ、600Wで1分20秒レンチンする（卵液の表面が固まっていないようであれば、10秒ずつ様子を見ながらさらに加熱する）。
(1個分57kcal／塩分0.3g レシピ考案／ワタナベマキ)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
※調理道具や弁当箱は清潔なものを使い、ご飯やおかずは必ずさましてからふたをしてください。ふたの上に保冷剤をのせて、できれば保冷バッグに入れて持ち運ぶと安心です。
＊ ＊ ＊
お弁当の印象が華やかになる黄色の副菜。あと1品欲しい時にも役立ちそうです。
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
レシピ考案／下条美緒、小田真規子、ワタナベマキ 撮影／三村健二、澤木央子、濱祐美子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文／よしだ