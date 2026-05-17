陸上・セイコーゴールデングランプリ（１７日・ＭＵＦＧ国立）――男子３０００メートルで森凪也（ホンダ）が７分３８秒９８の日本新記録で優勝した。

大迫傑（リーニン）が保持していた従来の日本記録（７分４０秒０９）を１２年ぶりに更新。７分３９秒３６で２位の井川龍人（旭化成）、７分３９秒５１で３位の柴田侑（城西大）も、従来の記録を上回った。

レースは海外勢を含む４人の先頭争いでラスト１周に突入し、森は「日本人が３人残っていたので、先頭でゴールしないと日本記録に残らない」と覚悟を決めた。残り２００メートルからのスパート勝負で激しく競り合いながら、最後の直線でトップを奪い、「今年スプリントを意識して取り組んでいるので、しっかりラストが伸びた」と胸を張った。

森は中大時代に箱根駅伝に２度出走し、ホンダ加入後の昨年には世界選手権東京大会男子５０００メートルに出場。トラック長距離種目の日本トップ選手の１人として躍進を続ける２６歳は「５０００メートルでも（日本記録の）１３分８秒と言わずに、もう少し目線を上げて１３分５秒あたりを走りたい」と、さらなる快挙を見据えた。