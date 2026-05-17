「エンゼルス−ドジャース」（１６日、アナハイム）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発出場し、八回に“ランニング本塁打”を放った。

八回２死一、二塁。右翼線へライナーを放つと、グラウンドで跳ねた打球はネットに当たってグラウンドにポトリ。その間に大谷は三塁へ。さらに右翼から送球が内野に転がる間に一気にホームを踏んだ。しかし、記録は三塁打と失策での生還となり、８号は幻となっって今季初三塁打が記録された。

この試合で大谷はエンゼルス先発のソリアーノに対して、初回の第１打席は四球を選んだ。続くベッツの左翼線への安打で三塁へ。１死後にスミスの右犠飛で先制のホームを踏んだ。

三回１死の第２打席はカウント２−２からの５球目に、ファウルを自打球で左足の膝付近に当てて「あぁー！」と叫んで痛がる場面もあった。それでもフルカウントから２打席連続の四球を選んだ。続くベッツの打席で今季６個目の二盗を決めて、ベッツのライトフライで三塁へ。痛みを感じさせない激走を見せた。

六回無死は１ボールから二ゴロに倒れた。その後打線が６者連続四死球などでつながると、２死二、三塁からこのイニング２度目の打席へ。捉えた打球はライトライナーで珍しく１イニング２アウトとなった。

大谷は１２日・ジャイアンツ戦で１２試合５３打席ぶりの７号ソロを含む４打数２安打で復調の兆しを見せた。

１３日・同戦は球団方針により、投手専念で先発。７回無失点で３勝目を挙げた。１４日・同戦は疲労軽減のため、今季４４試合目で初めてスタメンを外れ、代打として待機。そのまま出番がなかった。

３日ぶりに打者として出場した１５日・エンゼルス戦では左翼へあと約４メートルで本塁打となるエンタイトルツーベースを放ち、メジャー通算２００二塁打を記録していた。

今季の大谷はこの試合まで打率・２４０、７本塁打、１７打点、５盗塁を記録している。