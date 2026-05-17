本拠地カブス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。5回に2打席連続となる17号アーチを放つなど、3打数2安打2本塁打3打点で、8-3の勝利に貢献した。メジャーでは移籍後初の1試合2発。試合後、カブス先発のジェイムソン・タイヨン投手が村上を絶賛した。

3回1死走者なしの第2打席で左中間席へのソロを放っていた村上。続く5回の第3打席には、打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離428フィート（約130メートル）の豪快な中越え2ランを放ち場内を騒然とさせていた。

カブス地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」公式YouTubeチャンネルは試合後、タイヨンが報道陣の取材を受ける映像を公開。外角高めへのチェンジアップを、村上に16号ソロとされた場面について「もっと外角低めに投げたかった」としつつ、「彼には凄いパワーがある」と称賛した。

村上のメジャー移籍前は、速球への対応を疑問視され多くの球団が手を引いたとされている。タイヨンは「完全に正直に言って、なぜ他の29球団が興味を持たなかったのか全く理解できない」と困惑。「集団思考のようなもので、リーグ全体が手を引くことに決めたんだろう。僕にはクレイジーとしか思えないよ」とし、このように分析した。

「彼は本塁打を打てる。若くてエネルギーに溢れていて、打席での存在感も間違いなくある。ストライクゾーンもコントロールできているしね。本当に多くのことをうまくこなしている。もっと多くのチームが興味を持たなかったのが不思議でならないんだ。状況がどうだったかは分からないけれど、彼はここに凄くフィットしているし、快適に過ごしているように見える。それに、チームも彼を歓迎していると感じる。彼のプレーを見れば明らかだよね」

村上は年間61発ペースとし、メジャー全体では20本塁打のシュワーバー（フィリーズ）に次ぎ、本塁打争いで2位に浮上。リーグ本塁打数でジャッジ（ヤンキース）を抜きトップに立った。



（THE ANSWER編集部）