同じ“夏用”でもここが違う！【ワークマンとユニクロ】で比較する「インナーの選び方」

気温がぐんぐん上がるこれからの季節は、機能性が備わった夏用インナーの出番！ 今回は【ワークマン】と【ユニクロ】のアイテムの特徴を比較し、「インナーの選び方」をレポートします。紫外線対策 or サラッとした着心地、シーンに合わせて使い分けて。

着る日焼け止め！？ UVカット機能付きインナー

【ワークマン】「レディース着るだけUV対策長袖クルーネック」\580（税込）

UPF50+、紫外線遮蔽率95%以上のUVカット機能付きインナーは、日焼け対策をしっかりしたい人にぴったり。日焼け止めを塗る手間や塗り直しも省けるため、屋外での作業やスポーツシーンにも重宝しそうです。接触冷感・吸汗速乾・ストレッチ性といった、たくさんの機能が備わっているのも嬉しいポイント。

汗っかきさんの味方に！

【ユニクロ】「エアリズムUVカットUネックT / ドライEX」\1,500（税込）

着心地の良さを重視して選びたい人には、公式オンラインストアで「汗をかいてもサラッとした肌ざわり」と紹介されている、こちらのインナーがおすすめです。速乾性のあるドライ機能 & 消臭機能も備わっているため、汗っかきさんの強い味方になりそうです。襟元はシームレスで、ひびきにくいのも魅力。こちらのインナーにもUPF40のUVカット機能が付いています。

※すべての商品情報・画像はワークマン、ユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。