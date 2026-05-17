3社連携でレアアースフリー駆動を実現！ ミツバ「次世代移動体用電気式ドアシステム」

記事ポイント ミツバ・東洋電機製造・泰平電機の3社が次世代移動体用電気式ドアシステムの共同開発契約を締結レアアースフリーのスマートモーターで鉄道・バス・BRT・LRTのドア電動化を推進ミツバが2026年4月に新設した「新規ビジネス室」による第一弾プロジェクト ミツバ・東洋電機製造・泰平電機の3社が次世代移動体用電気式ドアシステムの共同開発契約を締結レアアースフリーのスマートモーターで鉄道・バス・BRT・LRTのドア電動化を推進ミツバが2026年4月に新設した「新規ビジネス室」による第一弾プロジェクト

ミツバは、東洋電機製造および泰平電機と、次世代移動体用電気式ドアシステムの共同開発契約を締結しました。

鉄道・バス・BRT・LRTなど公共交通のドアシステム電動化を通じ、安全性と信頼性の向上を図ります。

ミツバ「次世代移動体用電気式ドアシステム」





締結日：2026年5月15日参加企業：株式会社ミツバ、東洋電機製造株式会社、泰平電機株式会社対象移動体：鉄道・バス・BRT・LRTなど

3社代表者がスーツ姿で手を重ね合わせる調印式が行われ、共同開発の正式契約が結ばれます。

本プロジェクトはミツバが2026年4月に新設した「新規ビジネス室」による第一弾となります。

共同開発では、鉄道車両およびバス車両のドアシステム電動化を通じて安全性と信頼性を高め、次世代移動体への展開を目指します。

ミツバが自動車分野で培ったモーターおよび制御技術を基盤に、レアアースフリーのスマートモーターが公共交通向けに展開されます。

3社の役割分担

東洋電機製造は鉄道分野での幅広い知見を活かし、3社の技術統合を主導します。

泰平電機は鉄道・バス向けの空気式戸閉装置で培った実績をもとに、ドアシステム全体の設計・製作を担当します。

ミツバはスマートモーター技術を提供し、電気式戸閉装置の駆動部となるモーターおよび制御アプリケーションの開発を担います。

レアアースフリーのスマートモーター

ミツバが提供するスマートモーターは、レアアースを使用せず環境負荷を低減した磁石を採用しています。

モーター・ギア・センサー・制御ECU・ソフトウェアを一体化した機電一体型の構造で、制御機能（頭脳）を内蔵したコンパクトな設計です。

自動車分野で実績を積んだ同技術を公共交通の電動化に応用することで、鉄道・バスのドアシステムに新たな安全基準をもたらします。

東洋電機製造の鉄道知見・泰平電機のドアシステム設計・ミツバのスマートモーター技術が結集し、3社の技術統合が実現します。

ミツバが新規ビジネス室を通じて推進するこの取り組みは、自動車向け制御技術を公共交通へ水平展開する試みとして注目されています。

レアアースを使わない磁石の採用により、環境負荷の低減と移動体の電動化を両立します。

ミツバ「次世代移動体用電気式ドアシステム」の紹介でした。

よくある質問

Q. スマートモーターとはどのような仕組みですか？

A. モーター・ギア・センサー・制御ECU・ソフトウェアを一体化した機電一体型モーターです。

制御機能（頭脳）を内蔵しており、ミツバが自動車分野で培った技術を移動体向けに転用した製品です。

Q. 対象となる移動体の種類は何ですか？

A. 鉄道・バス・BRT（バス高速輸送システム）・LRT（次世代型路面電車）など、公共交通全般が対象として想定されています。

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