全国サロンで6月5〜14日の10日間！ ハリー・ウィンストン「ブライダルフェア」

記事ポイント 「キング・オブ・ダイヤモンド」ハリー・ウィンストンが2026年6月5日（金）〜14日（日）にブライダルフェアを全国サロンで開催します「オーバルシェイプ・マイクロパヴェ・リング」など、ブランド独自の基準で厳選した最高級ダイヤモンドを用いたブライダルリングが揃いますフェア期間中は来店予約を受け付けており、0120-346-376から問い合わせできます 「キング・オブ・ダイヤモンド」ハリー・ウィンストンが2026年6月5日（金）〜14日（日）にブライダルフェアを全国サロンで開催します「オーバルシェイプ・マイクロパヴェ・リング」など、ブランド独自の基準で厳選した最高級ダイヤモンドを用いたブライダルリングが揃いますフェア期間中は来店予約を受け付けており、0120-346-376から問い合わせできます

「キング・オブ・ダイヤモンド」と称されるハリー・ウィンストンが、2026年6月5日から14日にかけて日本全国のサロンでブライダルフェアを開催します。

ブランド独自の基準で厳選した最高級のダイヤモンドと、比類なきクラフツマンシップによって仕上げられたブライダルリングの数々が一堂に揃います。

ハリー・ウィンストン「ブライダルフェア」





開催期間：2026年6月5日（金）〜6月14日（日）開催場所：日本全国のハリー・ウィンストン サロンお問い合わせ：ハリー・ウィンストン クライアントインフォメーション TEL：0120-346-376

ハリー・ウィンストンは、2026年6月5日（金）から14日（日）までの10日間、日本全国のサロンでブライダルフェアを開催します。

「オーバルシェイプ・マイクロパヴェ・リング」をはじめとするブライダルリングが揃い、実際に手に取って確かめることができます。

フェア期間中は予約制での来店が可能です。

「キング・オブ・ダイヤモンド」の称号で知られるハリー・ウィンストンは、すべてのブライダルリングにブランド独自の基準により厳選した最高級のダイヤモンドを使用しています。

その品質基準はひとつひとつの石の選定に及び、比類なきクラフツマンシップによって最終的な仕上げが施されています。

オーバルシェイプ・マイクロパヴェ・リングの特徴

「オーバルシェイプ・マイクロパヴェ・リング」は、タイムレスな魅力を醸すデザインとして、ハリー・ウィンストンを代表するブライダルリングのひとつです。

楕円形に研磨されたダイヤモンドを主役に据え、リングのアームには細粒のダイヤモンドをすき間なく敷き詰めたマイクロパヴェの技法が施されており、どの角度からも輝きが広がります。

ブランドが独自基準で選び抜いた最高級ダイヤモンドと、職人による繊細な手仕事が組み合わさることで、婚約から結婚へと続く節目に長く寄り添う一本に仕上がっています。

来店予約と問い合わせ

ブライダルフェアは2026年6月5日（金）から14日（日）まで、日本全国のハリー・ウィンストン サロンで開催されます。

来店前に予約することで、待ち時間なくゆっくりとリングを選ぶことができます。

ハリー・ウィンストン クライアントインフォメーション（0120-346-376）が予約の窓口となっています。

ハリー・ウィンストンのブライダルリングは、ブランド独自の厳選基準を満たした最高級ダイヤモンドのみを使用しており、2026年6月5日から14日の10日間限定のフェアで、全国サロンに実物が揃います。

婚約・結婚の節目に、「キング・オブ・ダイヤモンド」が誇るクラフツマンシップと輝きを実際に確かめる機会です。

ハリー・ウィンストン「ブライダルフェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. ブライダルフェアはいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年6月5日（金）から14日（日）まで、日本全国のハリー・ウィンストン サロンで開催されます。

Q. 来店予約はどこから受け付けていますか？

A. ハリー・ウィンストン クライアントインフォメーション（0120-346-376）が受け付け窓口となっています。

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