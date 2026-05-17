愛犬と過ごす箱根の温泉と創作美食！ ハートフル・ホスピタリティ「THE SCENE HAKONE YUMOTO」

記事ポイント 2026年秋、神奈川県箱根湯本に愛犬同伴特化のプレミアムホテルが開業予定です箱根の地産食材を使った創作コース料理と温泉体験を、愛犬とともに楽しめます愛犬専用設備と和モダンの空間設計で、ラグジュアリーな滞在環境が整えられています 2026年秋、神奈川県箱根湯本に愛犬同伴特化のプレミアムホテルが開業予定です箱根の地産食材を使った創作コース料理と温泉体験を、愛犬とともに楽しめます愛犬専用設備と和モダンの空間設計で、ラグジュアリーな滞在環境が整えられています

愛犬との旅行が「泊まれる宿を探す」段階から、「忘れられない体験を選ぶ」段階へと移りつつあります。

2026年秋、神奈川県・箱根湯本に開業予定のドッグ・プレミアムホテル「THE SCENE HAKONE YUMOTO」は、愛犬同伴可能という条件の先にある、満たされる滞在体験を設計したホテルです。

運営はリゾートホテルの運営受託を手がけるハートフル・ホスピタリティが担います。

ハートフル・ホスピタリティ「THE SCENE HAKONE YUMOTO」





開業予定：2026年秋所在地：神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋184アクセス：箱根登山鉄道「箱根湯本」駅 徒歩20分公式サイト：thescene-hakoneyumoto.com に掲載

夜間照明に照らされたオープンテラスの露天風呂エリアでは、愛犬を連れたゲストが複数人ゆったりとくつろぐ空間が広がっています。

古くから”箱根の玄関口”として知られる箱根湯本の豊かな温泉環境を背景に、2階建てのコンクリート造建物とドッグ対応のテラス温泉スペースが組み合わさった施設として開業します。

全国的に「ペットと泊まれる宿」の選択肢は増加していますが、「THE SCENE HAKONE YUMOTO」が目指すのはその先にある体験の質です。

愛犬専用の設備・空間設計に加え、箱根の温泉、そして料理長が手がける創作コース料理を組み合わせ、愛犬と過ごす一日を一つひとつ丁寧に構成しています。

ドッグ・プレミアムホテルという新ジャンル

「THE SCENE HAKONE YUMOTO」では、愛犬の快適性と安全性を追求した専用設備が館内全体に配置されています。

すべての空間で愛犬とゲストが一緒に過ごせるよう設計されており、高級感と親しみやすさを両立した環境が整えられています。

愛犬は”ペット”としてではなく、滞在という景色を完成させる家族の一員として扱われます。

料理長が手がける創作コース料理





木格子天井と間接照明が調和する和モダンのダイニングでは、奥壁に大型アート作品が配置され、落ち着いた雰囲気のなかで食事が楽しめます。

料理長が手がけるのはジャンルを超えた創作美食で、箱根の地形を地産食材で再現したアーティスティックなコース料理となっています。

愛犬を傍らに置いたまま、この一皿に向き合えるのが同ホテルの特徴のひとつです。

愛犬と過ごすゲストルームと滞在設計





スイートタイプの客室は、ソファのあるリビングエリアとベッドルームが続く構造です。

ダルメシアンらしき犬がフローリングに伏せてくつろぐ傍らで、ゲストがソファに座って過ごす光景が広がっています。

人と愛犬の両方が安心して使える空間設計が施されており、箱根の自然との調和も意識されています。

「THE SCENE」という名称には、人生で最も幸せな景色（シーン）を生み出したいという意図が込められています。

箱根湯本の名湯・地産食材・愛犬専用設備という三つの要素が組み合わさった、2026年秋の開業が注目を集めています。

愛犬連れでの箱根旅を計画している方にとって、温泉・創作美食・専用設備がそろうプレミアムな滞在環境が2026年秋に誕生します。

ハートフル・ホスピタリティ「THE SCENE HAKONE YUMOTO」の紹介でした。

よくある質問

Q. ドッグ同伴対応の温泉スペースはどのような設備ですか？

A. オープンテラス付きの露天風呂スペースが設けられており、愛犬を連れたゲストが屋外でくつろげる設計となっています。

夜間照明が灯るテラスエリアで温泉を楽しめる環境が整えられています。

Q. 箱根湯本駅からのアクセスはどのくらいかかりますか？

A. 箱根登山鉄道「箱根湯本」駅から徒歩20分の場所に位置しています。

所在地は神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋184で、詳細な経路は公式サイトに案内されます。

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