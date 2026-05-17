元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。よく行くバーが一緒だったという人気タレントについて語る場面があった。

タレントのYOUが理想だという50代主婦のリスナーから「YOUさんとの交流はありますか？」という質問が寄せられると、松岡は「まあまあお会いしたこともありますよ。交流あるってほどではないですけど。連絡先は知らないですけど。前はよく行ってたバーが一緒だったりとかして」と意外な縁を明かした。

「YOUさん、僕も好きですよ。あのしゃべり方も好きだし、誰にでも正直に話すのも好きだし、裏表がないのが好き」と松岡。「何より最近ちょっとブームになっている、戸田恵梨香さんがやってる『地獄に堕ちるわよ』の細木数子さんの番組を見た時に、“俺、この人やっぱり好きだ”と思ったのは“あなたね、改名しなさい”って細木数子さんに言われた瞬間に“嫌です”って言ったのね。やっぱりYOUちゃん、こうじゃなきゃと思ったもんね」と懐かしんだ。

「あの当時ほら、細木数子さんに言われたらみんな“はい、はい”みたいになっているご時世に“嫌です”。大好きです」と笑った。