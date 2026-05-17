町内会に入っていないのに、“ごみ捨て場の維持費”として年間「3000円」を請求されました…。近所づきあいを考えると払うべきなのでしょうか？

自治会や町内会は地域活動を行う「任意団体」

まず確認したいのは、自治会や町内会の位置づけです。総務省では、自治会や町内会について、「一定区域に住所を有する人たちが地縁に基づいて形成された団体」と説明しています。

具体的には、地域住民同士の連絡、防災、防犯、環境整備、集会施設の維持管理など、地域社会の維持に関する活動を行っています。もっとも、自治会や町内会は法律上の加入義務がある組織ではありません。一般的には任意団体とされており、加入するかどうかは個人の判断に委ねられています。

このため、「加入していないから規約に従う必要はない」と考える人がいる一方で、地域側は「共同で管理している設備には費用負担を求めたい」と考えることもあるようです。



ごみ捨て場は自治会が管理しているケースも多い

今回のケースで論点となるのが、ごみ捨て場の維持管理です。

地域によっては、ごみ集積所の清掃やネットの設置・交換、周辺の管理などを自治会や町内会が担っている場合があります。そのため、自治会側が「利用するなら維持費を負担してほしい」と考えるケースがあります。

実際、自治会に加入していないことで、ごみ捨て場の利用を断られるトラブルも各地で見られます。国立環境研究所が2020年に行った調査では、自治会未加入者がごみ捨て場を利用できないといった問題が、約7割の自治体で確認されたとしています。

このように、制度上は任意加入であっても、実際の地域運営では自治会とごみ捨て場が密接に結びついているケースが少なくありません。



ごみ処理は市町村の事務として位置づけられている

もっとも、ここで注意したいのは、家庭ごみの処理そのものは市町村の事務であるという点です。

廃棄物処理法では、市町村が一般廃棄物の処理を行う主体とされています。そのため、「自治会に入っていないから一切ごみを出せない」という扱いが、常に認められるとは限りません。

実際には、市町村が個別に対応したり、別の集積所利用を案内したりするケースもあります。このため、自治会未加入だからといって直ちにごみ出しが不可能になるわけではなく、まずは自治体へ相談することも重要でしょう。



「払うべきか」は地域運営との関係も踏まえて考える必要がある

では、今回の年間3000円について、必ず支払う必要があるのでしょうか。法的には、自治会が任意団体である以上、単純に「加入していないから会費支払い義務がある」とまではいえません。

一方で、実際にごみ捨て場の清掃や維持管理に費用がかかっており、その設備を利用しているのであれば、一定の負担を求めること自体には合理性があるという考え方もあります。

また、近所づきあいという観点では、費用負担の有無が地域関係に影響するケースもあります。このため、「法律上払う義務があるか」だけではなく、



・ごみ捨て場の管理主体は誰なのか

・維持費はどのように使われているのか

・未加入者向けの取り扱いはあるのか



などを確認したうえで、地域との関係も踏まえて判断することが現実的といえるでしょう。

今回のようなケースでは、感情的な対立になる前に、まず自治会や自治体へ確認することが重要です。特に、地域によって運用が大きく異なるため、「全国一律でこう」と言い切れない点には注意が必要です。



まとめ

自治会や町内会は原則として任意団体であり、加入義務はありません。しかし、地域によっては自治会がごみ捨て場の維持管理を担っており、未加入者との間で費用負担を巡る問題が起きることがあります。

一方で、家庭ごみの処理は市町村の事務でもあるため、「自治会に入っていないから利用できない」と単純に整理できる問題でもありません。

そのため、「払うべきかどうか」を一律に判断するのではなく、管理実態や費用の内容、地域での運用状況を確認しながら、自治体や自治会と話し合うことが重要といえるでしょう。



出典

総務省 参考資料1 自治会・町内会等とは（1ページ）

国立研究開発法人国立環境研究所 増える自治会未加入者、ごみ集積所の管理はどうする？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー